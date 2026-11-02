В Казахстане с 30 декабря запретят выпускать в обращение автомобили старше пяти лет, которые граждане ввозят из-за границы для личного пользования. Под ограничения также попадут машины, не соответствующие экологическому стандарту Евро-5. Новые требования закреплены в приказе Министерства транспорта республики.

Согласно документу, автомобиль должен одновременно соответствовать двум условиям: иметь экологический класс не ниже Евро-5 и быть выпущенным не более пяти лет назад. Возраст машины будут рассчитывать с даты её изготовления.

При этом новые правила не затронут автомобили, которые уже зарегистрированы в Казахстане. Как ранее разъяснили в Минтрансе, ограничения распространяются только на транспорт, который впервые ввозят в страну и допускают к эксплуатации.

Изменения вступят в силу 30 декабря 2026 года. Таким образом, при покупке подержанной машины за рубежом казахстанцам придётся учитывать не только её стоимость и таможенные платежи, но и возраст вместе с экологическим классом.

Новые ограничения вводят на фоне роста местного автопрома. За девять месяцев 2026 года в стране произвели 136 548 легковых автомобилей — на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Машины выпускают 12 предприятий, причём почти всё производство сосредоточено в Костанайской области и Алма-Ате.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Казахстана повысить утилизационный сбор на автомобили из России. Тогда глава Минпромстроя республики Ерсайын Нагаспаев объяснял инициативу необходимостью обеспечить равные условия для производителей двух стран. В частности, он ссылался на увеличение аналогичных платежей для казахстанских машин в РФ. Кроме того, Life.ru разбирал особенности ввоза автомобилей через страны ЕАЭС, включая Казахстан, и изменения, которые могут повлиять на стоимость иномарок для российских покупателей.