Казахстан повысит утильсбор на автомобили из России

Казахстан повысит утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из России, для защиты отечественного автопрома. Об этом заявил министр промышленности и строительства соседней страны Ерсайын Нагаспаев в ходе брифинга в правительстве, подчеркнув, что мера не приведёт к резкому скачку цен на машины.

«Совместный приказ наш и министерства экологии ещё не подписан. Здесь мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, мы просто зеркалим ситуацию. Мы должны заботиться о равном доступе на рынки двух стран. В России в десятки раз подняли утильсбор для наших автомобилей», — сказал он.

Министр пояснил, что меры направлены на развитие собственного автопрома и обеспечение равного доступа на рынки. Он отметил, что доля импорта из РФ составляет всего 3,7% от общего объёма, поэтому серьёзного повышения цен не произойдёт.

«Я отношусь к этому нормально, нормальный рыночный механизм», — резюмировал Нагаспаев.

Инициатива повысить утильсбор на авто и сельхозтехнику из России и Белоруссии была предложена Министерством экологии Казахстана ещё в январе 2026 года. В проекте приказа говорилось о необходимости устранить дисбаланс и выровнять условия доступа казахстанской продукции на рынок ЕАЭС.

А вот в России ожидают повышения цен на немецкие автомобили на 25-40% после вступления в силу новых правил утильсбора и дополнительных начислений. Изменения начнут действовать с 1 апреля.