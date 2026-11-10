В России за последние три недели доля выявленных вирусов гриппа выросла почти в три раза. При этом еженедельно врачи регистрируют около 500–600 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Такая динамика соответствует сезонному подъёму заболеваемости респираторными инфекциями, характерному для ноября.

«По данным вирусологического мониторинга, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. При этом за последние три недели доля находок вирусов гриппа увеличилась практически в три раза, что характерно для сезонного эпидподъёма», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты подчеркнули, что сейчас в стране фиксируется ожидаемый для этого времени года рост распространения респираторных инфекций. Суммарно за неделю выявляют порядка 500–600 тысяч случаев заболеваний. При этом увеличение доли гриппа среди обнаруженных вирусов не означает, что общее число заболевших россиян выросло втрое. Речь идёт об изменении соотношения возбудителей, выявляемых при лабораторных исследованиях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала об увеличении распространённости гриппа A(H1N1). Ведомство рекомендует соблюдать меры профилактики, проветривать помещения, регулярно мыть руки и обращаться к врачу при появлении симптомов заболевания.