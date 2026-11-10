В России прививку от гриппа сделали уже 40,4 миллиона человек. На фоне продолжающейся всероссийской кампании по вакцинации глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила ускорить темпы иммунизации населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На сегодняшний день в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты 40,4 млн человек», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Особое внимание при проведении прививочной кампании поручено уделить гражданам из групп риска. В том числе речь идёт о профессиональных категориях населения, для которых вакцинация имеет повышенное значение. Кроме того, Анна Попова потребовала усилить контроль за лабораторной диагностикой респираторных инфекций. Речь идёт об обследовании пациентов с симптомами ОРВИ на грипп и COVID-19.