В России от гриппа привились уже более 40 млн человек
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В России прививку от гриппа сделали уже 40,4 миллиона человек. На фоне продолжающейся всероссийской кампании по вакцинации глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила ускорить темпы иммунизации населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На сегодняшний день в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты 40,4 млн человек», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Особое внимание при проведении прививочной кампании поручено уделить гражданам из групп риска. В том числе речь идёт о профессиональных категориях населения, для которых вакцинация имеет повышенное значение. Кроме того, Анна Попова потребовала усилить контроль за лабораторной диагностикой респираторных инфекций. Речь идёт об обследовании пациентов с симптомами ОРВИ на грипп и COVID-19.
Ранее Life.ru сообщал, что в России зарегистрировали первые в этом сезоне случаи гриппа с осложнениями. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что активного роста заболеваемости гриппом на тот момент не наблюдалось, однако тяжёлые случаи уже выявляли среди непривитых граждан. Тогда вакцинацию прошли 35,5 миллиона россиян, включая почти 12 миллионов детей и 120 тысяч беременных женщин.