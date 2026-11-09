Прививку от гриппа имеет смысл делать даже в декабре, поскольку она поможет защититься от инфекции в период наибольшего распространения вируса. В России пик сезонной заболеваемости обычно приходится на январь и февраль. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Да, смысл есть, и прививаться стоит. Эпидемия гриппа редко начинается строго 1 декабря и идёт ровно по графику. Часто пик заболеваемости смещается на конец декабря — начало января. Вакцинация в декабре обеспечит защиту на оставшуюся, самую активную часть сезона», — пояснила специалист.

По словам Семейкиной, рост числа заболевших гриппом в России чаще всего начинается в декабре. Затем распространение инфекции усиливается и достигает максимальных значений в январе или феврале. При этом сезон может продолжаться до марта.

Таким образом, даже в начале зимы у россиян остаётся возможность пройти вакцинацию до наиболее активного периода распространения гриппа. После прививки организму обычно требуется около двух недель для формирования иммунной защиты, поэтому откладывать её до пика заболеваемости не стоит.

Вакцинация не исключает заражение полностью, однако помогает снизить риск тяжёлого течения заболевания и осложнений. Перед прививкой необходимо учитывать состояние здоровья и возможные противопоказания.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа отечественным препаратом и призвал членов правительства последовать его примеру. На совещании с кабмином глава государства поинтересовался у министра здравоохранения Михаила Мурашко, прошёл ли тот вакцинацию. Министр ответил утвердительно и рассказал об организации выездных прививочных пунктов в федеральных ведомствах. При этом он не смог уточнить, кто именно из членов правительства воспользовался такой возможностью, сославшись на правила обращения с медицинскими данными. Путин поручил Мурашко дополнительно проработать вопрос вакцинации министров. Сам президент сообщил, что согласился на прививку по рекомендации врачей и после неё продолжил заниматься спортом в привычном режиме.