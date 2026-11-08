Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не сделал прививку от гриппа из-за медицинских противопоказаний. При этом представитель Кремля подчеркнул, что поддерживает вакцинацию и сам обязательно привился бы, если бы позволяло здоровье.

«Если бы я мог, я бы сделал обязательно», — рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам пресс-секретаря, вакцинация помогает снизить вероятность заражения гриппом, а в случае заболевания способствует более лёгкому течению болезни.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин сделал прививку от гриппа российской вакциной и призвал членов правительства последовать его примеру. Президент рассказал, что после вакцинации продолжил заниматься спортом в привычном режиме, а главе Минздрава Михаилу Мурашко поручил проработать вопрос иммунизации министров.