В России на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ увеличивается доля вирусов гриппа. Сейчас около 5% диагностируемых вирусов приходится на грипп A(H1N1), известный также как свиной грипп. Об этом в разговоре с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила о росте доли свиного гриппа. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Ситуация требует внимания из-за особенностей циркулирующего варианта вируса. Он не встречался в предыдущие годы и не входил в состав ранее применявшихся вакцин.

«Мы видим сезонный рост ОРВИ, растёт доля гриппа. Грипп непростой, потому что мы не защищены от него», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сейчас подходящее время для вакцинации против гриппа. Прививка остаётся важной профилактической мерой на фоне увеличения числа сезонных инфекций. Кроме того, Попова призвала россиян не заниматься самодиагностикой и самолечением. При появлении симптомов заболевания следует обращаться за медицинской помощью.

О том, как распознать свиной грипп A(H1N1), чем он опасен и когда нужна медицинская помощь, читайте в подробном материале Life.ru.