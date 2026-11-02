С наступлением последнего осеннего месяца, холодов и первых заморозков, которые синоптики обещают уже в ноябре, в России начинается сезон респираторных инфекций. Насморк, температура и боль в горле кажутся одинаковым набором, но за ними могут стоять три разные болезни. Обычная простуда чаще проходит сама, грипп опасен осложнениями, а бактериальную ангину без врача правильно не вылечить. Life.ru объясняет, как отличить одно от другого и когда нужна срочная помощь.

Простуда начинается исподволь

Симптомы простуды и ОРВИ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ahmet Misirligul

В быту простудой называют острые респираторные вирусные инфекции, или ОРВИ. Их вызывают десятки разных вирусов: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и другие. Болезнь обычно подкрадывается постепенно. Сначала першит в горле, закладывает нос, человек начинает чихать и чувствует лёгкое недомогание. Температура поднимается позже и чаще остаётся умеренной, примерно до 38 градусов, а может и вовсе не подняться. Кашель может быть сухим или влажным, но обычно выражен слабее, чем при гриппе.

Грипп легко вспомнить по часам

Симптомы гриппа и как он начинается. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Грипп вызывают вирусы типов A и B, и начинается он совсем иначе. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что человек нередко может назвать час, когда ему стало плохо. Резко накатывают сильная слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Температура быстро подскакивает до 38,5–40 градусов и держится несколько дней. Больно смотреть на свет и двигать глазами, появляются сухой навязчивый кашель. А вот насморк и боль в горле бывают слабыми или приходят позже.

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Почему грипп нельзя переносить на ногах

Осложнения гриппа и группы риска. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Главная опасность гриппа в осложнениях. Самое грозное из них — пневмония, которая может развиться и в первые дни, и позже. Возможны также воспаление сердечной мышцы, поражение нервной системы и обострение хронических болезней. Особенно тяжело грипп протекает у маленьких детей, людей старше 60 лет, беременных и тех, у кого есть болезни сердца или лёгких, сахарный диабет, ожирение. Самой надёжной защитой от тяжёлого течения врачи называют прививку.

Ангина: всё дело в миндалинах

Симптомы ангины у взрослых и детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Ангиной называют острый тонзиллит, то есть воспаление нёбных миндалин. Чаще всего его вызывают вирусы, но бывает и бактериальная ангина, её главный виновник — стрептококк группы А. Горло болит так, что больно глотать, поднимается высокая температура, миндалины краснеют, отекают и покрываются налётом или гноем. Увеличиваются лимфоузлы на шее, появляется неприятный запах изо рта. Маленькие дети не могут описать боль, зато отказываются от еды. И если слюна течёт изо рта из-за болезненного глотания слишком обильно — нужна экстренная медицинская помощь.

Подсказку дают и другие симптомы. При стрептококковой ангине обычно нет насморка и кашля, а при вирусном воспалении горла они, наоборот, встречаются часто, нередко вместе с покраснением глаз. Но это лишь ориентир, а не диагноз: похожую картину дают и другие инфекции. Поэтому с сильной болью в горле и налётом на миндалинах лучше показаться терапевту, а ребёнка отвести к педиатру. Врач осмотрит горло и при необходимости назначит анализ, который поможет выбрать лечение.

Антибиотик «на всякий случай» не поможет

Антибиотики при ангине и гриппе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jenoche

Отличить вирусную ангину от бактериальной на глаз непросто даже врачу. Для этого берут мазок из горла и делают экспресс-тест на стрептококк, результат бывает готов примерно за десять минут. Антибиотики действуют только на бактерии, против вирусов простуды и гриппа они бесполезны, а назначать их должен врач. Без лечения стрептококковая ангина опасна осложнениями: гнойником за миндалиной, воспалением почек и ревматической лихорадкой, которая бьёт по сердцу и суставам.

С гриппом похожая ситуация: существуют специальные противовирусные препараты. Их назначает врач, а наибольший эффект обычно достигается при начале лечения в первые 1–2 суток. Для пациентов с высоким риском осложнений лечение может быть полезным и позже.

Когда идти к врачу

Когда при простуде и гриппе идти к врачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Независимо от того, грипп это или обычная простуда, к врачу нужно обратиться, если температура выше 38,5 градуса плохо сбивается или держится дольше трёх суток. Тревожный знак и сильная слабость, из-за которой трудно встать с постели. Особенно опасно, когда после короткого улучшения состояние резко ухудшается: так нередко заявляют о себе осложнения. При ангине врач нужен, если симптомы не проходят неделю. Но с выраженной болью и налётом на миндалинах обращаться следует раньше.

Беременным, пожилым людям и тем, у кого есть хронические болезни, лучше не ждать и звонить врачу в первый же день. Откладывать визит из-за занятости, стеснения или надежды, что «само пройдёт», вообще плохая привычка, причём при любой болезни, и не только сезонной. Именно так люди годами запускают проблемы, с которыми вполне можно справиться. Life.ru недавно разбирал мифы о псориазе, из-за которых многие стесняются идти к врачу.

Когда вызывать скорую

Когда вызывать скорую при гриппе и ангине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alina Troeva

Есть симптомы, при которых ждать приёма нельзя. Звоните 103 или 112, если появились одышка, ощущение нехватки воздуха или боль в груди. Срочная помощь нужна и при сильной головной боли, рвоте, спутанности или потере сознания. При ангине скорую вызывают, когда горло и рот отекли, трудно дышать, говорить, глотать или открыть рот. Если у ребёнка младше трёх месяцев температура 38 °C и выше, то требуется срочная медицинская оценка состояния. Внезапная сильная головная боль, онемение руки и перекошенное лицо могут говорить и о другой беде: Life.ru объяснял, как распознать инсульт даже в 30–40 лет.

Простуда, грипп и ангина похожи только на первый взгляд. Простуда подкрадывается постепенно, грипп сваливает с ног за несколько часов, а ангина бьёт прямо в горло. Лёгкую простуду можно переждать дома, но высокую температуру дольше трёх дней, гной на миндалинах и проблемы с дыханием терпеть нельзя. В сезон простуд помогают простые меры: прививка, чистые руки, проветривание и отдых. А метеозависимым пригодится календарь магнитных бурь на ноябрь 2026 года с прогнозом по дням.