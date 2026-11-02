Более 21 миллиона человек пользуются записью на приём к врачу и другими сервисами через национальный мессенджер «Макс». Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

Ранее Михаил Мурашко сообщал, что через «Макс» можно не только записаться к врачу, но и закрыть больничный, а также получить дистанционную консультацию. По словам министра, система позволяет врачу отслеживать состояние пациента и при необходимости проводить приём без личного посещения медучреждения.