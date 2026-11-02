Ожирение может не только привести к развитию тяжёлых хронических заболеваний, но и отнять у человека годы жизни. Среди возможных последствий — повышение риска возникновения онкологических болезней. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Министр сослался на недавно опубликованные сравнительные данные, которые указывают на серьёзное влияние ожирения на состояние здоровья. По его словам, это заболевание играет значительную роль в развитии хронических неинфекционных патологий и связано с сокращением продолжительности жизни.

«Недавно опубликованные сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадёт определённые годы жизни, включая в том числе и развитие онкологических заболеваний», — отметил Мурашко.

Глава ведомства подчеркнул, что проблема приобрела общемировой масштаб. Разные страны уже принимают меры по борьбе с ожирением, поскольку его последствия затрагивают здоровье населения и требуют внимания со стороны медицинских систем.

Для России эта тема также сохраняет особую актуальность. Как дал понять министр, противодействие ожирению остаётся важным вопросом отечественного здравоохранения.

Свою оценку Мурашко озвучил на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение», который проходит в Москве 2 и 3 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что Мурашко призвал внимательнее относиться к диагностике ожирения и не заменять медицинский диагноз общим понятием лишнего веса. По словам министра, своевременное выявление заболевания необходимо для назначения лечения и предупреждения возможных осложнений.