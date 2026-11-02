В Домодедовской больнице хирурги спасли мужчину, который случайно проглотил зубочистку и три дня проходил с ней внутри. Острый деревянный предмет пробил стенку тонкой кишки и мог вызвать опасное воспаление. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Пациента доставили в медицинское учреждение с подозрением на аппендицит. Однако во время операции врачи обнаружили, что аппендикс совершенно здоров, а причиной острого состояния стал посторонний предмет в кишечнике.

Как рассказал хирург Сергей Оськин, зубочистка проткнула стенку тонкой кишки, вызвав перфорацию. Специалисты извлекли деревянную палочку и ушили повреждённый участок.

По словам врача, промедление с операцией могло привести к перитониту — опасному воспалению брюшины, которое требует срочной медицинской помощи.

Уже после хирургического вмешательства мужчина вспомнил, что случайно проглотил зубочистку во время чистки зубов. Это произошло за три дня до госпитализации.

Операция прошла успешно. Сейчас пациент выписан из больницы в удовлетворительном состоянии и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением.

Медики напоминают, что при появлении острой боли в животе после случайного проглатывания инородного предмета необходимо немедленно обращаться за помощью. Своевременное лечение позволяет избежать тяжёлых осложнений.