5 дней отмирали клетки: Девочка проглотила спонж для макияжа и потеряла часть кишки

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли косметический спонж из тонкой кишки девочки. В месте, где находился предмет, ткани оказались нежизнеспособными — этот участок пришлось удалить. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

Ребёнка доставили на скорой с сильной болью в животе, рвотой и отсутствием стула. Медики диагностировали кишечную непроходимость и госпитализировали пациентку в хирургическое отделение.

Причину обнаружили во время операции: девочка проглотила спонж, который, по предварительной оценке врачей, находился в организме около пяти дней. Хирургам потребовалось открытое вмешательство — лапаротомия.

«В ходе операции обнаружили некроз участка тонкой кишки, где находился предмет. К сожалению, этот участок был нежизнеспособен, поэтому его пришлось удалить с помощью ультразвукового коагулятора», — рассказал хирург Мухтар Мамедов.

Операция заняла около двух часов и, по словам врача, прошла без осложнений. На десятые сутки после вмешательства девочку выписали в удовлетворительном состоянии. Специалисты центра призвали родителей при проглатывании ребёнком инородного предмета как можно скорее обращаться за медицинской помощью и не пытаться извлечь его самостоятельно.

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