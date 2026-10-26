Во Владивостоке врачи спасли пенсионера, проглотившего зубной протез

Врачи Владивостокской клинической больницы № 1 извлекли зубной протез из пищеварительного тракта 80-летнего мужчины, который случайно проглотил его неделю назад. Всё это время пенсионер надеялся, что инородный предмет выйдет самостоятельно, однако попал в больницу с сильными болями. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Приморского края.

Мужчина обратился в приёмное отделение с жалобами на боль в верхней части живота. Во время обследования выяснилось, что причиной ухудшения самочувствия стал съёмный зубной протез, который пациент проглотил за семь дней до обращения к врачам.

«Всё это время пенсионер терпел, надеясь, что «желудок справится сам». Но лучше не становилось. Диагностика показала: крупный протез не мог выйти естественным путём, а его острые края повредили слизистую и создали реальную угрозу перфорации пищевода — разрыв или образование сквозного отверстия в стенке органа», — говорится в сообщении.

Специалисты эндоскопического отделения провели операцию и извлекли инородный предмет с помощью особого захватывающего инструмента. Врачи использовали приспособление, которое называют «аллигатором с крысиным зубом».

Операция прошла без дополнительных повреждений слизистой. После лечения состояние 80-летнего пациента улучшилось, и медики выписали его из больницы.

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