Сантиметр от сердца: Врачи спасли мальчика, тело которого пронзил металлический прут

В Кировской области медики спасли 12-летнего мальчика, получившего тяжелейшую травму после падения на металлическую арматуру. Как сообщила пресс-служба Уржумской центральной районной больницы, штырь прошёл через живот ребёнка и остановился всего в сантиметре от сердца.

Арматура, на которую упал мальчик. Видео © VK / Минздрав Кировской области

Несчастный случай произошёл в Уржумском районе. При падении металлический прут вошёл в тело школьника в паховой области и проник глубоко внутрь, создав непосредственную угрозу его жизни.

Особенно опасным оказалось расположение конца арматуры: от сердца его отделял всего один сантиметр. Травма требовала срочной медицинской помощи, поскольку металлический предмет проходил вблизи жизненно важных органов.

На помощь пострадавшему пришли специалисты Уржумской ЦРБ. Несмотря на тяжесть ранения, врачам удалось спасти ребёнка. Сейчас состояние юного пациента оценивается как удовлетворительное, он поправляется дома.