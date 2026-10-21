Всего 367 граммов: В Подмосковье рассказали о спасении самого маленького младенца

Подмосковным врачам удалось спасти новорождённого, который весил всего 367 граммов. Этот ребёнок стал самым маленьким пациентом, которого сумели выходить местные неонатологи. Об этом ТАСС рассказал зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«В практике подмосковных врачей-неонатологов есть случай выхаживания ребёнка с массой тела 367 г — это самый маленький пациент, которого удалось спасти», — сообщил министр.

Всего с начала 2026 года в Московской области врачи выходили более 3,1 тысячи детей, появившихся на свет раньше срока. Среди них были малыши с очень низкой и экстремально низкой массой тела — менее полутора килограммов.

По словам Забелина, спасение таких пациентов требует участия сразу нескольких медицинских служб. Помощь начинается ещё во время родов и продолжается до тех пор, пока состояние ребёнка не позволит перейти к следующему этапу выхаживания.

Для этого в Подмосковье действует трёхуровневая система родовспоможения, объединяющая родильные дома, перинатальные центры и Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского. Учреждения оснащены оборудованием для помощи женщинам и новорождённым, в том числе при преждевременных родах.

Ранее Life.ru рассказывал, что в апреле врачи Видновского перинатального центра спасли девочку весом 990 граммов. Мелания родилась на 28-й неделе беременности и провела 52 дня в реанимации. После лечения и реабилитации её вес достиг 2940 граммов, а показатели развития стали соответствовать нормам для доношенных детей.

В конце марта из этого же центра выписали мальчика, родившегося с массой тела 1250 граммов. Его мать экстренно госпитализировали на 28-й неделе беременности из-за кровотечения. Первые четыре недели малыш находился в реанимации, где врачи поддерживали его дыхание и жизненно важные функции. К моменту выписки ребёнок набрал почти 2,5 килограмма.