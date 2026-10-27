Врачи Приморья спасли женщину, у которой желудок сдавил лёгкое и сердце
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В Приморье врачи краевой клинической больницы № 2 прооперировали женщину, у которой желудок целиком переместился в грудную полость и сдавил левое лёгкое и сердце. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы формировалась годами. Всё это время пациентку беспокоили изжога, отрыжка и боли за грудиной. По мере развития патологии ей становилось всё труднее дышать, а смещение желудка создавало постоянное давление на сердце. Операцию осложняло укорочение пищевода: из-за длительного существования грыжи орган сократился, мешая вернуть желудок в его нормальное положение. Возник риск ущемления, требующего экстренной медицинской помощи.
«Орган находился на грани ущемления, что является неотложным состоянием», — пояснил заведующий отделением хирургии и трансфузиологии Андрей Мерена.
Операция длилась три часа. Хирурги переместили желудок обратно в брюшную полость, укрепили дефект диафрагмы имплантом и выполнили фундопликацию по Ниссену. Эта операция предполагает формирование манжеты из верхней части желудка вокруг нижнего отдела пищевода, чтобы препятствовать забросу его содержимого. Сейчас женщина восстанавливается после операции.
Ранее врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии удалили пациентке из Африки опухолевые образования общей массой почти 20 килограммов. Четырёхчасовая операция прошла успешно. Женщина несколько лет страдала от миомы матки. Обследование показало, что поражённый орган увеличился почти в 180 раз. Крупнейшие узлы достигали 20 на 25 сантиметров и занимали значительную часть брюшной полости и малого таза. Хирургам предстояло не только удалить поражённую матку, но и разделить многочисленные спайки, затрагивавшие кишечник, диафрагму, печень и желчный пузырь.