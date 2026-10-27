Врачи Приморья спасли женщину, у которой желудок сдавил лёгкое и сердце

В Приморье врачи краевой клинической больницы № 2 прооперировали женщину, у которой желудок целиком переместился в грудную полость и сдавил левое лёгкое и сердце. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы формировалась годами. Всё это время пациентку беспокоили изжога, отрыжка и боли за грудиной. По мере развития патологии ей становилось всё труднее дышать, а смещение желудка создавало постоянное давление на сердце. Операцию осложняло укорочение пищевода: из-за длительного существования грыжи орган сократился, мешая вернуть желудок в его нормальное положение. Возник риск ущемления, требующего экстренной медицинской помощи.

«Орган находился на грани ущемления, что является неотложным состоянием», — пояснил заведующий отделением хирургии и трансфузиологии Андрей Мерена.

Операция длилась три часа. Хирурги переместили желудок обратно в брюшную полость, укрепили дефект диафрагмы имплантом и выполнили фундопликацию по Ниссену. Эта операция предполагает формирование манжеты из верхней части желудка вокруг нижнего отдела пищевода, чтобы препятствовать забросу его содержимого. Сейчас женщина восстанавливается после операции.