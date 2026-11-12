«Пока мы живём, мы вправе выбирать»: кибермодель Вероника Левенец — о протезах, детях и новой жизни Оглавление Не ждать другой жизни, чтобы полюбить свою Протез как часть жизни — и как часть гардероба «Пожалуйста, не оставляйте ребёнка с этим один на один» Иногда родительская любовь — это умение отойти в сторону Не говорить «всё будет хорошо», а быть рядом В эксклюзивном интервью Life.ru первая кибермодель России Вероника Левенец рассказала, как перестала воевать с собой, чему учит дочерей и почему людям после ампутации нужны не громкие слова, а понимание. Вероника Левенец — первая кибермодель России. Когда-то она боялась чужих взглядов, а сегодня вдохновляет других не прятать свою индивидуальность. Фото из личного архива Вероники Левенец

О протезах легко говорить языком технологий: датчики, тяги, зарядка. Гораздо труднее — о том, как однажды перестать прятаться от чужих взглядов и разрешить себе жить без оглядки. Вероника Левенец знает обе стороны этого разговора. У первой кибермодели России есть протезы, которые помогают в быту, и те, что она воспринимает как часть своего стиля. Но самое важное в её истории — не устройство руки, а отношение к себе и другим людям.

В преддверии III Международного симпозиума «Создавая будущее», который состоится 12 и 13 ноября в Национальном центре «Россия», Life.ru поговорил с Вероникой — общественным деятелем и амбассадором компании «Моторика». Получился разговор о принятии себя, детской боли, материнской любви и поддержке людей, которым приходится заново привыкать к своему телу.

Не ждать другой жизни, чтобы полюбить свою

Со стороны уверенность иногда кажется врождённой: красивое платье, камера, спокойный взгляд. Вероника не предлагает такой красивой легенды. Она прямо говорит, что принять себя за один день не получилось. Долгое время ей казалось: вот если бы тело было другим, изменилось бы и всё остальное.

У меня тоже много лет была мысль: если бы у меня было две руки и другое тело, я была бы увереннее, свободнее, могла бы заниматься чем угодно. Я долго прятала свою особенность и думала о том, кто и как посмотрит. Вероника Левенец кибермодель (и суперженщина по версии редакции Life.ru)

Перемены начались не в тот момент, когда исчезли чужие взгляды. Они начались, когда Веронике стало тесно в жизни, которую приходилось постоянно подстраивать под чужие ожидания.

— В какой-то момент я просто устала всё время себя переделывать и перестала воевать с собой.

Её совет женщинам, которые каждый день сравнивают себя с кем-то в соцсетях, звучит не как обещание вечной уверенности. Не нужно сначала стать «идеальной», чтобы надеть любимую вещь, сделать фотографию, выйти из дома, влюбиться. Жить можно — и нужно — уже сейчас.

— Любовь к себе рождается именно в действиях, она не приходит на пустом месте.

Вероника научилась не подстраивать жизнь под чужие ожидания. Сегодня она сама выбирает, какой хочет быть. Фото из личного архива Вероники Левенец

Это не значит, что Вероника всегда просыпается счастливой. Она рассказывает и об апатии, и о днях, когда хочется просто побыть в тишине. Позволяет себе погрустить, а потом возвращается к тому, что даёт силы: спорту, общению с подругой, творчеству, времени с дочерьми. В её словах есть редкое разрешение не быть сильной ежеминутно.

— Если нашла хандра — дай себе возможность полежать и ничего не делать. Не кори себя за это.

Недавние потери людей из её окружения ещё острее напомнили ей о хрупкости времени. Не откладывать радость, не ждать идеального завтра — пожалуй, в этом и заключается её ответ на вопрос о любви к себе.

Протез как часть жизни — и как часть гардероба

Вероника может подробно объяснить разницу между бионическими и механическими протезами. Первые работают с помощью электроники, вторые — за счёт тяг и движения руки. Для неё выбор давно перестал быть соревнованием технологий: важны удобство, лёгкость и то, как вещь ощущается на собственном теле.

— Я бионическими протезами особо не пользуюсь, хотя они у меня есть. Я знаю, что такое жить с бионическими и механическими протезами, просто для себя сделала выбор в пользу механических изделий.

У бионики есть и вполне бытовые сложности: зарядка может закончиться, а под дождём руку приходится беречь. Механические модели ей удобнее — они легче и меньше по размеру. А есть ещё кастомные протезы: не столько про функцию, сколько про эстетику. То, что другой человек постарался бы скрыть, она умеет сделать заметной деталью образа.

— Я называю это использованием аксессуара в своём гардеробе.

Современные протезы тем временем становятся отдельной областью высоких технологий: Life.ru рассказывал о молодых специалистах, которые учатся проектировать и собирать бионические устройства. Но личный выбор Вероники напоминает: даже самая сложная технология должна подходить конкретному человеку — а не наоборот.

«Пожалуйста, не оставляйте ребёнка с этим один на один»

О школьной травле Вероника говорит уже не как модель, а как человек, который помнит, насколько больно может быть ребёнку от обидного слова или чужого взгляда. Её первая просьба к родителям — не отмахиваться от переживаний сына или дочери.

Протез не мешает Веронике экспериментировать с модой, чувствовать себя красивой и наслаждаться жизнью. Фото из личного архива Вероники Левенец

— Я хорошо помню себя ребёнком: взгляды, вопросы, обидные слова. Первое, что я говорю мамам: «Пожалуйста, не оставляйте ребёнка с этим один на один».

Фраза «Не обращай внимания, они просто глупые» кажется взрослому утешением. Но ребёнку после неё порой становится ещё более одиноко: его боль будто не заметили. Вероника убеждена, что сначала нужно услышать, что произошло, чего ребёнок боится, кто его обижает. А затем — действовать вместе со школой, учителями и психологом.

— Ребёнок не должен сам исправлять среду, которая его травит.

Этот принцип перекликается с тем, о чём Life.ru писал в пошаговом разборе действий родителей при школьной травле: поддержка важнее упрёков, а решение проблемы нельзя перекладывать на самого пострадавшего. Для Вероники это не отвлечённый совет — она помнит себя на месте такого ребёнка.

Иногда родительская любовь — это умение отойти в сторону

У Вероники растут дочери. Говоря о них, она словно продолжает тему доверия, только с другой стороны: ребёнка нужно защищать, но нельзя превращать заботу в постоянный контроль. Особенно когда особенности здоровья заставляют взрослых бояться за каждый его шаг.

Мои дети — это отдельные люди, а я лишь их проводник во взрослый мир. Они не моя собственность Вероника Левенец

Она замечает, как легко помочь там, где ребёнок уже мог бы попробовать сам: застегнуть одежду, переобуться, справиться с маленькой повседневной задачей. Иногда взрослому сложнее пережить возможную ошибку, чем ребёнку — совершить её.

— Пусть он перепутает обувь или неправильно наденет носок, но он должен пробовать сам.

О том, что чрезмерная опека может мешать детям учиться самостоятельности, Life.ru писал и в разговоре с психологом. Для Вероники важнее всего, чтобы ребёнок однажды смог сказать себе: «Я могу».

Не говорить «всё будет хорошо», а быть рядом

Особенно тихим и серьёзным становится разговор о людях, вернувшихся со спецоперации после тяжёлых ранений и ампутаций. Вероника рассказывает, что вместе с организацией занимается поддержкой таких людей, бывает в госпиталях и общается с теми, кто учится жить после травмы. Она не ставит свой опыт на одну доску с чужим — и именно поэтому её словам веришь.

— Я много думаю об этом и считаю, что человеку после ампутации очень важно увидеть рядом не только врача или психолога, но и того, кто уже прошёл этот путь.

Человеку порой нужен не пример из рекламной кампании и не призыв «держись». Нужен собеседник, который понимает, как трудно впервые выйти на улицу с протезом, вернуться к работе или снова попросить о помощи близких. Вероника считает, что поддержку должны давать вместе врачи, психологи, протезисты и люди с личным опытом.

— Часто человеку не нужны мотивационные речи.

Вероника Левенец выступает за мир, в котором особенности внешности не становятся препятствием для полноценной жизни. Фото из личного архива нашей героини

Life.ru уже собирал истории людей с инвалидностью, которые нашли в себе силы жить и помогать другим. Но Вероника отказывается от удобного образа человека, у которого на всё есть правильный ответ. Она не обещает, что боль исчезнет, и не пытается говорить за тех, кто пережил войну.

— У меня не было такого опыта, поэтому я не буду говорить банальное «всё будет хорошо».

Вместо этого она говорит о том, чего травма не может у человека отнять: праве любить, работать, растить детей, ошибаться, пробовать, выбирать следующий шаг. И тогда тема будущего перестаёт быть отвлечённой. Будущее — это не только новые технологии и совершенные механизмы. Это мир, в котором рядом с человеком остаются люди, а право на собственную жизнь не приходится заслуживать.

Но я точно знаю, что тело может измениться, и при этом у человека всё равно остаётся право строить свою жизнь, работать, любить, добиваться целей и быть нужным. Вероника Левенец

И самая важная фраза Вероники звучит почти шёпотом — без громкого обещания, зато с огромным уважением к каждому, кому сейчас непросто:

— Пока мы живём, мы вправе выбирать.

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