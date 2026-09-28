Без денег и паспорта: как концерт Metallica в Тушино изменил жизнь фаната

Поклонник Metallica Александр Ключник ради легендарного концерта Monsters of Rock в Тушино добирался до Москвы из Казахстана практически без денег и даже без паспорта. В беседе с Life.ru он рассказал, что поездка на фестиваль 28 сентября 1991 года в итоге изменила всю его жизнь.

Ключник родился в городе Шевченко, который сегодня называется Актау, и начал слушать Metallica примерно с 12 лет. Когда поползли слухи о приезде группы в Москву, он решил ехать, хотя официального подтверждения концерта у него не было.

На тот момент Александру было 16 лет. Паспорта у него ещё не было — только свидетельство о рождении. По его словам, с четырьмя пересадками он примерно за трое суток добрался до Москвы, а до фестиваля жил и ночевал на Казанском вокзале.

«Я был настолько заряжен этой идеей, настолько хотел попасть на этот концерт, что все сложности воспринимались просто как часть пути», — вспоминает он.

Сам концерт Ключник описывает как событие, которое оказалось намного больше музыкального шоу. Сотни тысяч людей увидели Metallica, AC/DC, Pantera, The Black Crowes и Э.С.Т.; точное число зрителей до сих пор остаётся предметом споров.

После выступления Александр неожиданно для самого себя решил не возвращаться в Казахстан. По его словам, концерт дал ему ощущение, что теперь он может самостоятельно выбирать, как строить свою жизнь.

«Я был настолько под впечатлением от этого концерта, что понял: обратно в Казахстан я не хочу», — рассказал собеседник Life.ru. Через несколько месяцев он снял своё первое жильё в Москве, работал на рынках, а заработав первые серьёзные деньги, купил хорошую аудиосистему, чтобы снова слушать любимую музыку.

Спустя 35 лет Ключник признаётся: именно Тушино стало для него моментом, когда он впервые почувствовал, насколько большой мир находится за пределами привычной ему жизни.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как 28 сентября 1991 года Москва пережила легендарный концерт Metallica и AC/DC в Тушино.