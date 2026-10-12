Срок годности вас не спасёт: Технолог предупредил об опасности готовых обедов

Готовые блюда с соусами, мясной подливкой и майонезными заправками могут быстро испортиться при нарушении условий хранения. Об этом Life.ru рассказал пищевой технолог Дмитрий Быстров.

На всех пищевых предприятиях в России ведётся контроль качества как готовой продукции, так и входного сырья. Уже практически все производства внедрили контроль критических точек, где можно отследить качество продукта на всех этапах его прохождения по производственному циклу. На крупных предприятиях работают свои микробиологические лаборатории, которые постоянно следят за качеством выпускаемой продукции. Дмитрий Быстров Пищевой технолог, кандидат технических наук, доцент Московского государственного университета пищевых производств

По словам Быстрова, быстрее всего портится готовая еда с высоким содержанием влаги. Это салаты с заправками, например оливье со свежими овощами и ингредиентами без термической обработки, а также мясо и макароны с соусами. При нарушении условий хранения такие блюда быстро становятся небезопасными.

При этом многое зависит от упаковки. Готовые обеды в фольгированных лотках, прошедшие пастеризацию, могут храниться до года. А блюда в прозрачных контейнерах под плёнкой, упакованные в газомодифицированной среде без дополнительной пастеризации, обычно имеют срок годности от трёх до пяти дней. Салаты с уже добавленным майонезом хранятся меньше, чем те, где заправка находится отдельно.

Технолог подчеркнул, что указанные производителем сроки годности действуют только при соблюдении температурного режима на всех этапах доставки и хранения. Перед выпуском продукции предприятия проводят необходимые исследования. Однако при перевозке через склады и перевалочные хабы существует риск нарушения условий хранения, поэтому эксперт советует выбирать блюда с наиболее свежей датой изготовления.

Определить возможные проблемы можно по внешнему виду продукта. Например, конденсат и скопление воды под плёнкой салата могут указывать на температурные перепады при транспортировке или разгрузке.

«Также при открытии упаковки запах должен соответствовать изделию. Если чувствуются кисловатые нотки или затхлый запах, продукт начал портиться. Выделение лишней жидкости или сока в упаковке, а также подтёки в кондитерских изделиях тоже свидетельствуют о том, что продукция лежит долго и режимы хранения были нарушены», — заключил Быстров.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне потратили на готовую еду 426 миллиардов рублей за первую половину 2026 года. За год число производителей такой продукции в стране выросло на 10%, достигнув 2710 предприятий к началу октября. Эксперты связывают рост рынка с изменением покупательских привычек: торговые сети расширяют ассортимент готовых блюд, открывают собственные фабрики-кухни и привлекают новых поставщиков. При этом спрос на готовую еду сохраняется даже среди россиян, стремящихся сократить повседневные расходы.