Потребление алкоголя в России снизилось до минимума за последние 30 лет

Потребление алкоголя в России сократилось до минимального уровня за последние 30 лет. По итогам сентября показатель составил 7,47 литра чистого спирта на человека в год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные.

С начала 2026 года средний объём потребления спиртного уменьшился на 0,59 литра на душу населения. Подобные значения в стране в последний раз фиксировали в 1996 году, когда показатель составлял 7,3 литра на человека.

При этом специалисты отмечают различия в методах подсчёта. Статистика до 2008 года охватывала преимущественно официальные продажи алкогольной продукции. Значительная часть рынка в 1990-е годы приходилась на нелегальный оборот спиртного, который в отдельные периоды достигал двух третей от общего объёма продаж.

Среди крупных городов наиболее низкие показатели зафиксировали в Москве. За последние 12 месяцев на одного жителя столицы пришлось в среднем 4,39 литра чистого спирта. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 5,83 литра, а в Новосибирской области — 7,8 литра.

Более высокое потребление зарегистрировали в Татарстане и Свердловской области. В республике показатель достиг 9,63 литра на человека, в регионе — 9,84 литра. Таким образом, разница между Москвой и Свердловской областью превысила пять литров.

Ранее Life.ru сообщал, что потребление свинины в России превысило 31 килограмм на человека в год и достигло исторического максимума. По словам генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалёва, на этот вид мяса приходится 38% всего мясного рациона россиян. За последнее десятилетие потребление свинины увеличилось на 34%, чему способствовали расширение производства и конкуренция между поставщиками.