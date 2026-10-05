Потребление свинины в России достигло исторического максимума

Потребление свинины в России превысило 31 килограмм на человека в год и достигло исторического максимума, сообщил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв. На свинину, по словам эксперта, приходится 38% всего потребляемого мяса.

Собеседник URA.ru объяснил рост популярности относительно стабильными ценами. Производство увеличивалось, конкуренция усиливалась, поэтому в первом полугодии свинина в магазинах практически не дорожала. За десять лет её потребление выросло на 34%.

По его оценке, оснований для существенного подорожания в ближайшие два–три года нет. Однако цены, вероятно, уже не будут настолько отставать от продовольственной инфляции и станут меняться примерно в её пределах или чуть медленнее.

Напомним, в России зафиксировали рост продаж охлаждённой и замороженной свинины на 13% в первом полугодии 2026 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи птицы в натуральном выражении за это же время сократились на 3%.