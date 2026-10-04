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Опубликовано 4 октября, 17:34

Кладезь омега-3: Россиянам рекомендовали 3 полезные рыбы, дешевле лосося

Нутрициолог Румянцева: Скумбрия, сельдь и сардины содержат много омега-3

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Покупать лосось постоянно для получения омега-3 жирных кислот совсем не обязательно, существует несколько более доступных альтернатив с такой же пищевой ценностью, уверена нутрициолог Мария Румянцева. Она рассказала, какие виды рыбы позволяют поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем без серьёзных затрат.

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По оценке специалиста, оптимальным выбором по соотношению цены и пользы остаются скумбрия, сельдь и сардины. Эти жирные сорта рыбы содержат значительное количество омега-3 и доступны в разных форматах: свежем, замороженном и консервированном.

При выборе рыбы ключевую роль играет не её стоимость, а регулярность появления в рационе. Бюджетные варианты позволяют включать рыбу в меню значительно чаще. Для нормальной работы организма важно систематическое поступление омега-3, которое проще обеспечить именно доступными сортами, заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Ранее врач назвала рыбу с самым ценным составом по сочетанию омега-3 жирных кислот, белка, витаминов и микроэлементов. Лосось считается одним из наиболее полезных видов, однако альтернативные варианты не уступают ему по ключевым показателям.

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Борис Эльфанд
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