Кладезь омега-3: Россиянам рекомендовали 3 полезные рыбы, дешевле лосося

Покупать лосось постоянно для получения омега-3 жирных кислот совсем не обязательно, существует несколько более доступных альтернатив с такой же пищевой ценностью, уверена нутрициолог Мария Румянцева. Она рассказала, какие виды рыбы позволяют поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем без серьёзных затрат.

По оценке специалиста, оптимальным выбором по соотношению цены и пользы остаются скумбрия, сельдь и сардины. Эти жирные сорта рыбы содержат значительное количество омега-3 и доступны в разных форматах: свежем, замороженном и консервированном.

При выборе рыбы ключевую роль играет не её стоимость, а регулярность появления в рационе. Бюджетные варианты позволяют включать рыбу в меню значительно чаще. Для нормальной работы организма важно систематическое поступление омега-3, которое проще обеспечить именно доступными сортами, заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее врач назвала рыбу с самым ценным составом по сочетанию омега-3 жирных кислот, белка, витаминов и микроэлементов. Лосось считается одним из наиболее полезных видов, однако альтернативные варианты не уступают ему по ключевым показателям.