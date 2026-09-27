Курица сдала позиции: Россияне изменили мясные привычки в 2026 году

Россияне стали чаще покупать свинину: в январе–июне 2026 года продажи охлаждённой и замороженной продукции выросли на 13% год к году. Такие данные приводит аналитическая компания NTech, пишет «Коммерсант».

По информации исследователей, это самый заметный рост среди мясных категорий без учёта полуфабрикатов, маринадов, фарша и других переработанных продуктов. При этом общий спрос на мясо увеличился только на 1%.

Аналитики предположили, что часть покупателей могла перейти на свинину с курицы. Продажи птицы в натуральном выражении за первые шесть месяцев года снизились на 3%.

Розничные сети также отмечают рост интереса к свинине. В «Ашане» сообщили об увеличении продаж этой категории на 5% год к году, а в «Перекрёстке» зафиксировали рост спроса на свинину на 14%.

Рост продаж сопровождался увеличением производства. По данным Росстата, сельхозорганизации в январе–августе 2026 года произвели 3,96 млн тонн свинины в живом весе на убой, что на 3,3% больше показателя прошлого года.

При этом выпуск птицы за тот же период сократился на 3,3%, до 4,36 млн тонн. Производство крупного рогатого скота снизилось на 0,5%, составив 720,5 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что повышение цен на мясо птицы в России обусловлено увеличением производственных издержек и изменениями на рынке. По информации Росстата, за последний месяц цены на охлаждённую и замороженную курицу выросли на 2,2%. В среднем розничная стоимость достигла 263,6 рубля за килограмм, что на 15,8% больше, чем год назад.