Минсельхоз: Мясо птицы подорожало на 2,2% из-за роста производственных затрат

Рост цен на мясо птицы в России связан с накопившимся увеличением производственных затрат и рыночной конъюнктурой. Так августовское подорожание продукта прокомментировали в Минсельхозе. По данным Росстата, за месяц охлаждённые и замороженные куры подорожали на 2,2%. Средняя розничная цена достигла 263,6 рубля за килограмм, увеличившись за год на 15,8%.

«В течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учётом накопившегося роста издержек производства», — пояснили в министерстве.

В ведомстве считают, что высокая конкуренция и значительные производственные мощности позволяют сохранить стабильность внутреннего рынка. Птицефабрики при этом повышают эффективность работы и стараются сдерживать рост расходов. Минсельхоз заверил, что предприятия работают без перебоев, а объём выпуска полностью покрывает потребности российского рынка.

Ранее Life.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на мясо птицы и говядину у крупнейших производителей ещё в августе этого года.