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Опубликовано 22 сентября, 10:16

Минсельхоз: Мясо птицы подорожало на 2,2% из-за роста производственных затрат

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рост цен на мясо птицы в России связан с накопившимся увеличением производственных затрат и рыночной конъюнктурой. Так августовское подорожание продукта прокомментировали в Минсельхозе. По данным Росстата, за месяц охлаждённые и замороженные куры подорожали на 2,2%. Средняя розничная цена достигла 263,6 рубля за килограмм, увеличившись за год на 15,8%.

«В течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учётом накопившегося роста издержек производства», — пояснили в министерстве.

В ведомстве считают, что высокая конкуренция и значительные производственные мощности позволяют сохранить стабильность внутреннего рынка. Птицефабрики при этом повышают эффективность работы и стараются сдерживать рост расходов. Минсельхоз заверил, что предприятия работают без перебоев, а объём выпуска полностью покрывает потребности российского рынка.

Завод упаковки Aptar во Владимире передан структуре «Логика молока»
Завод упаковки Aptar во Владимире передан структуре «Логика молока»

Ранее Life.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на мясо птицы и говядину у крупнейших производителей ещё в августе этого года.

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Татьяна Миссуми
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