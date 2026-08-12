ФАС начала проверку цен на мясо птицы и говядину у крупных производителей

Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на мясо птицы и говядину у крупнейших производителей. Об этом сообщили в ведомстве. ФАС направила запросы организациям для анализа ценовой ситуации на соответствующих рынках.

«Служба направила организациям запросы с целью проведения анализа ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках», — говорится в публикации.

Производители должны предоставить данные об объёмах производства и реализации, отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продаж. Также они обязаны объяснить причины повышения цен с начала года. По результатам анализа ФАС при необходимости примет антимонопольные меры.

Ранее ФАС заподозрила «Банк Русский Стандарт», «Русский Стандарт Страхование» и «Зетта Страхование» в нарушении антимонопольного законодательства. По данным службы, их действия могли ограничить доступ других игроков к рынку страховок жизни и здоровья для клиентов банка, создав неравные условия для конкурентов. Ведомство проводит проверку, и в случае подтверждения сговора компаниям может грозить административная ответственность.