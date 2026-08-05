ФАС уличила «Русский Стандарт» и «Зетта» в сговоре на рынке страхования

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки антиконкурентного соглашения на рынке страховых услуг. По версии ведомства, в нём могли участвовать «Банк Русский Стандарт», «Русский Стандарт Страхование» и «Зетта Страхование».

Как считают в ФАС, действия организаций ограничивали доступ других страховых компаний к оформлению полисов жизни и здоровья для клиентов банка. В результате конкуренты могли оказаться в неравных условиях при предоставлении таких услуг.

Антимонопольное ведомство проводит разбирательство, чтобы установить все обстоятельства возможного нарушения. Если факт сговора подтвердится, участникам дела грозит административная ответственность.

В ФАС подчеркнули, что подобные действия могут негативно влиять на конкуренцию и ограничивать выбор страховых продуктов для заёмщиков. По итогам рассмотрения дела компаниям может быть назначен административный штраф.

Ранее ФАС выявила признаки картельного сговора при проведении коммунальных закупок в пяти округах Подмосковья. По данным ведомства, четыре компании могли заранее распределять победителей тендеров на модернизацию систем тепло- и водоснабжения общей стоимостью свыше 5,5 млрд рублей.