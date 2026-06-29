ФАС раскрыла картельный сговор в ЖКХ Подмосковья на 5,5 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила крупный картельный сговор в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о незаконных действиях на торгах в пяти городских округах Подмосковья. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе ведомства.

Общая стоимость контрактов, ставших объектом махинаций, превысила 5,5 миллиарда рублей. Эти средства предназначались для модернизации и ремонта инженерной инфраструктуры: систем тепло- и водоснабжения.

Под подозрение попали ООО Московская областная инженерная компания, ООО ПроектСтройМонтаж, ООО Региональная строительная производственная компания и ООО Время. Ведомство уже возбудило антимонопольное дело.

По версии следствия, участники рынка заранее договаривались об исходе закупочных процедур. Фирмы обеспечивали победу «своим» игрокам, практически не снижая начальную максимальную цену сделок.

События разворачивались в Подольске, Щелкове, Мытищах, Долгопрудном и Талдомском округе. Теперь надзорный орган намерен досконально изучить документацию по объектам.

Если вину организаций докажут, нарушителям грозят серьёзные оборотные штрафы. Итоговые взыскания будут напрямую зависеть от выручки фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России продолжает проверку структуры стоимости нефтепродуктов, уделяя внимание отдельным компонентам формирования цены на топливо. В фокусе анализа находятся расходы, связанные с транспортировкой, хранением и реализацией нефтепродуктов, которые могут влиять на конечную стоимость для потребителей.