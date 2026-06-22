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22 июня, 10:14

В ФАС заявили о проверке экономической обоснованности цен на нефтепродукты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Федеральная антимонопольная служба России проводит проверку экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов. Речь идёт о таких элементах цены, как транспортировка, хранение и сбыт топлива.

В ведомстве отметили, что специалисты постоянно следят за ценами.

«На постоянной основе ведётся работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов — транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений служба принимает меры реагирования», — заявили в ФАС.

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Ранее ФАС уже усиливала контроль за рынком топлива. В частности, ведомство возбудило дело в отношении трёх нефтетрейдеров после проверки биржевых торгов бензином и дизелем. Их подозревают в возможном антиконкурентном соглашении, которое могло повлиять на цены. Позже служба потребовала объяснить формирование стоимости топлива у одной из сетей АЗС и запросила соответствующие документы для проверки.

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Николь Вербер
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