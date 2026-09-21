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Опубликовано 21 сентября, 12:37

Завод упаковки Aptar во Владимире передан структуре «Логика молока»

Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель

Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель

Владимирское предприятие международного производителя пластиковой тары перешло под сторонний контроль. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, все доли в уставном капитале ООО «Аптар Владимир» переходят фирме «Эйч энд Эн» (работает под брендом «Логика молока»). Ранее актив целиком принадлежал зарубежной структуре Aptar Europe Holding.

Отечественная площадка входит в состав глобальной группы Aptar Group. Завод специализируется на выпуске широкого спектра полимерных изделий.

Фабрика изготавливает укупорочные средства и флаконы для косметической продукции, парфюмерии и бытовой химии. Кроме того, мощности рассчитаны на обеспечение нужд пищевой индустрии, напитков и медицинского сектора.

Смена управляющей структуры направлена на сохранение непрерывности технологических процессов. Новый оператор займётся обеспечением стабильных поставок комплектующих ключевым отраслям рынка.

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Оксана Попова
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