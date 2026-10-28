Открытки и картинки с Днём бабушек и дедушек 28 октября 2026 года Оглавление Открытки с Днём бабушек и дедушек для бабушки Открытки с Днём бабушек и дедушек для дедушки Красивые картинки с Днём бабушек и дедушек для обоих Открытки от внуков и прикольные картинки Надписи «С Днём бабушек и дедушек» и открытки на 28 октября Как бесплатно скачать открытку и отправить бабушке и дедушке Life.ru отвечает на частые вопросы День бабушек и дедушек в России отмечают 28 октября, в 2026 году — в среду. Собрали 20 открыток: для бабушки, дедушки и обоих сразу. Их можно сохранить бесплатно и отправить в мессенджер. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У бабушки всегда найдётся что-нибудь вкусное к чаю, у дедушки — история, которую хочется дослушать. А у внуков порой не находится минуты, чтобы набрать знакомый номер. Пусть эта подборка станет поводом напомнить родным: вы их любите и скучаете. Выбирайте красивую картинку с Днём бабушек и дедушек, которая подойдёт именно вашей семье, и добавляйте пару слов от себя.

Открытки с Днём бабушек и дедушек для бабушки

За пирожки, связанные носки и привычное «Ты поел?» хочется сказать отдельное спасибо. Здесь — поздравительные открытки для бабушки: с домашним теплом, нежными пожеланиями и объятиями. Если живёте далеко, отправьте картинку утром, а вечером найдите время поговорить.

Открытка с Днём бабушек и дедушек: чай и вязание на подоконнике. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Картинка для бабушки с благодарностью за домашние пирожки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Открытка бабушке на 28 октября с банками варенья. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Картинка с Днём бабушек и дедушек: кресло, плед и пожелание беречь себя. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Поздравительная открытка бабушке с объятиями внучки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Открытки с Днём бабушек и дедушек для дедушки

Он учил держать отвёртку, терпеливо объяснял шахматные ходы или брал на первую рыбалку. Напомните дедушке о вашем общем приключении. Можно отправить открытку и предложить повторить его: выбраться к озеру, сыграть партию или вместе повозиться с велосипедом.

Открытка для дедушки: ремонт велосипеда вместе с внуком. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Картинка для дедушки на праздник с шахматами и чашкой чая. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Открытка с Днём бабушек и дедушек с приглашением на рыбалку. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Поздравительная картинка дедушке с золотыми руками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Прикольная открытка дедушке за рулём автомобиля. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Красивые картинки с Днём бабушек и дедушек для обоих

Когда хочется поздравить сразу двоих, выбирайте открытки про вашу семью: дачные вечера, большой стол и любовь, которой хватает на всех. Такую картинку можно отправить в общий чат. А если бабушка с дедушкой любят бумажные открытки, сохраните её для печати и подпишите от руки.

Красивая картинка с Днём бабушек и дедушек: пара в осеннем парке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Открытка бабушке и дедушке с семейным фотоальбомом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Картинка на 28 октября с дачным домом и словами благодарности. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Поздравительная открытка с танцующими бабушкой и дедушкой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Открытка с Днём бабушек и дедушек с осенними цветами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Картинка с поздравлением бабушке и дедушке за семейным столом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Открытки от внуков и прикольные картинки

Бабуля и деда, смешные селфи и признание большими детскими буквами — для поздравления не нужны торжественные речи. Отправьте открытку от внуков с юмором, если родные любят пошутить. Ребёнок может дополнить её голосовым сообщением: рассказать, по чему скучает и когда ждёт встречи.

Открытка от внуков с Днём бабушек и дедушек в стиле детского рисунка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Прикольная картинка с бабушкой и внуками на весёлом селфи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Надписи «С Днём бабушек и дедушек» и открытки на 28 октября

Лаконичная надпись с Днём бабушек и дедушек подойдёт и для личного сообщения, и для семейного чата. Выбирайте осеннюю акварель или открытку с напоминанием позвонить родным.

Открытка с надписью «С Днём бабушек и дедушек» в акварельной рамке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

А 1 октября отмечают другой праздник — День пожилого человека. Эти даты не стоит путать. Откуда взялся праздник и как его отмечают в других странах — в материале о Дне бабушек и дедушек.

Картинка на 28 октября с напоминанием позвонить бабушке и дедушке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

Как бесплатно скачать открытку и отправить бабушке и дедушке

На телефоне откройте понравившуюся картинку, нажмите на неё и удерживайте палец. В меню выберите «Сохранить изображение» или «Скачать изображение» — название зависит от устройства и браузера. На компьютере нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить изображение как…».

Затем откройте переписку в мессенджере, прикрепите сохранённую открытку из галереи и отправьте. Все картинки из подборки можно скачать бесплатно. Для бумажного поздравления распечатайте открытку на А6: при необходимости оставьте белые поля, чтобы не обрезать надпись. Если хочется добавить к открытке тёплые слова, загляните в подборку из 150 поздравлений своими словами. И обязательно позвоните: знакомый голос порадует родных не меньше картинки.

Life.ru отвечает на частые вопросы

Какого числа День бабушек и дедушек в 2026 году? В России — 28 октября 2026 года, в среду. Дата ежегодная и не меняется.

Предусмотрен ли выходной на День бабушек и дедушек? Отдельного выходного нет. Это семейная праздничная дата: поздравить родных можно утром, а собраться вместе — вечером или в ближайшие выходные.

Чем День бабушек и дедушек отличается от Дня пожилого человека? Первый посвящён бабушкам, дедушкам и их связи с внуками. Второй отмечают 1 октября, он посвящён старшему поколению в целом.

Как бесплатно скачать открытку с Днём бабушек и дедушек? Откройте картинку и сохраните её через меню долгого нажатия на телефоне или правой кнопки мыши на компьютере. После этого её можно отправить близким.

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Авторы Карина Морозова