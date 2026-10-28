Москвички платят за возможность на час превратиться в Ариэль: Русалочье хобби захватывает всё больше женщин
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Сколько стоит побыть русалкой? Почему вдруг взрослые москвички повально начали ходить в бассейн и павать с тяжёлым резиновым хвостом? Life.ru выяснил, как в 2026 году можно воплотить давнюю мечту детства и побыть пару часов настоящей Ариэль.
Русалочье плавание в Москве: как девушки учатся плавать в хвосте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aqua.grace_
Почти четыре тысячи рублей за одно занятие в бассейне, причём плавать придётся со связанными ногами. Именно столько москвички отдают за возможность побыть русалкой: на занятиях им выдают яркий хвост с моноластой, учат нырять и делать под водой те самые трюки из диснеевских мультфильмов. Идут сюда не только за спортом, но и за ощущением сказки и кадрами для соцсетей. Life.ru поговорил с тренером Дарьей Боковой, мастером спорта по синхронному плаванию, и выяснил, откуда взялась такая мода.
Мечта из писем Деду Морозу
Как появилась мечта стать русалкой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aqua.grace_
Дарья почти всю жизнь провела в воде: синхронное плавание, сборы, соревнования, шесть титулов чемпионки России. Но мечтала она вовсе не о медалях. Совсем недавно мама нашла её старые письма Деду Морозу. В них маленькая Даша, которая очень долго верила в волшебство, раз за разом просила одно и то же: настоящий костюм русалки. Превратить детскую мечту в работу она решила при довольно грустных обстоятельствах: в августе прошлого года спортсменка попала в больницу.
«Со мной был ноутбук, было много времени на размышления, и в какой-то момент я очень честно спросила себя: а чего я вообще действительно хочу? И я поняла, что всю жизнь хотела стать русалкой», — вспоминает Дарья Бокова. Ещё в больничной палате она начала с нуля придумывать собственную школу: сайт, концепцию, направления. «И всё это время у меня была только одна мысль о том, что вдруг я такая одна. Но, к счастью, я очень сильно ошибалась», — признаётся тренер.
Синхронное плавание плюс фридайвинг
Русалочье плавание: синхронное плавание и фридайвинг. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aqua.grace_
Сначала Дарья учила взрослых синхронному плаванию с нуля, хвосты появились позже. Людям приходилось объяснять, что такая экипировка вообще существует и в ней правда плавают. Ради тренировок Дарья собрала целую коллекцию хвостов. «С одной стороны — синхронное плавание, где есть пластика, ориентация под водой, элементы, работа тела в разных плоскостях. С другой — фридайвинг, то есть задержка дыхания, расслабление и умение спокойно находиться под водой», — объясняет Бокова.
Хвосты из Китая и моноласты ручной работы
Хвосты и моноласты для русалочьего плавания. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aqua.grace_
Хвосты Дарья заказывает в Китае, но почти каждый потом перешивает на швейной машинке, иначе костюм плохо сидит. Большие моноласты она делает сама. После занятия весь инвентарь стирают и сушат. «Перед тренировкой обязательно проверяются лопасть и крепления, моноласта должна подходить по размеру стопы и нормально фиксировать ногу без выраженной боли и чрезмерного давления. Надевается она уже у воды, ходить в ней по бортику нельзя и невозможно», — предупреждает тренер.
От бортика до поцелуя русалки
Как проходит первое занятие русалочьим плаванием. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aqua.grace_
Ещё до занятия девушки выбирают костюм по размеру и уровню плавания, потом слушают короткий инструктаж о моноласте и устраивают фотосессию на бортике. Дальше дыхательные упражнения, плавание по поверхности и первые погружения. Когда погружение получается, разучивают фирменные трюки: обороты назад, удары хвостом и «поцелуй русалки». Фото и видео присылают уже через пару часов, и кадры такие сказочные, что легко спутать настоящее фото с картинкой от нейросети.
Красиво со стороны, но в воде новичкам поначалу непросто. «Первые пару бассейнов чаще всего напрягает тот факт, что ноги находятся в изоляции. Но задача занятия — довериться полностью воде, поймать ощущение волны и позволить движению пройти через всё тело», — рассказывает Бокова. Со временем моноласта перестаёт казаться чужой, и появляется то самое плавное движение, ради которого всё затевалось. Многие признаются, что в этот момент впервые по-настоящему чувствуют своё тело.
Ариэль, сериал H2O и взрослые мечты
Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aqua.grace_
Почти каждая новенькая приходит со словами «я мечтала об этом в детстве». Одни вспоминают Ариэль, другие сериал «H2O: Просто добавь воды», на котором выросло целое поколение. Дарья радуется, что взрослым здесь не нужно стесняться своей мечты и оправдываться за неё. Желание надеть костюм и примерить чужую жизнь вообще очень древнее: наши предки тоже любили переодеваться, и порой их забавы были куда мрачнее, ведь на Руси было страшно и без всякого Хэллоуина.
Мы и в жизни выбираем себе роли (чаще бессознательно), а потом не можем из них выйти или всё же выходим, но нам это дорого стоит. А в игре это просто дешевле обходится. Мы экономим и время, и энергию, а опыт всё же получаем.
Психолог Елена Петренко уверена, что в такой игре нет ничего стыдного. По её словам, взрослые вовсе не впадают в детство. Они просто наконец разрешают себе играть и получать эмоции, которые раньше считались несерьёзными.
Русалка со страхом воды
Как русалочье плавание помогло побороть страх воды. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aqua.grace_
Самая показательная история случилась с Аней. Девушка преподаёт вокал и даже свой образ педагога строит вокруг русалочьей эстетики. Она всю жизнь мечтала стать русалкой, но до дрожи боялась воды и особенно погружений. Сначала она просто привыкала к бассейну и училась доверять воде. Сейчас, спустя примерно четыре месяца, Аня уже поёт под водой, придумывает образы и приносит на тренировки реквизит. А ещё увлеклась синхронным плаванием и теперь готовится выступить в соло на чемпионате России.
«Для меня это история не столько про то, как человек научился плавать в хвосте. Это про то, как одна исполненная детская мечта может неожиданно открыть в человеке целый новый мир — спорт, сцену, творчество и совершенно другую уверенность в себе и своих возможностях», — говорит Дарья Бокова. И Аня не единственная: многие девушки возвращаются снова и снова, а самые упорные переходят в отдельную группу и начинают тренировать технику всерьёз: дыхание, координацию и контроль тела.
Необычный водный фитнес
Русалочье плавание как необычный водный фитнес. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aqua.grace_
Со стороны кажется, что достаточно соединить ноги и красиво плыть. На деле привычные движения в хвосте не работают: волну создаёт всё тело, от пресса и спины до ягодиц и стоп. Задержка дыхания при этом учит расслабляться и двигаться экономно. Кому-то тяжело уже через двадцать минут, а кому-то мало и часа. «Если бы это было только красивое переодевание, человек один раз сфотографировался бы и ушёл. А у нас многие начинают интересоваться уже самим навыком», — замечает Бокова.
Школа Дарьи называется AquaGrace, она открылась в ноябре 2025 года и задумана как женская школа водных видов спорта. Групповое занятие с небольшой моноластой Mini стоит 3800 рублей, с большой Maxi дороже. Можно прийти вдвоём или устроить закрытую тренировку для компании: только за август здесь прошли четыре русалочьих девичника перед свадьбами. Подруги потом месяцами пересматривают видео, а кто-то в соцсетях наверняка тихо завидует, и у такой зависти есть вполне узнаваемые признаки.
Русалочье плавание оказалось не капризом и не просто дорогой фотосессией. Это необычный вход в спорт: сначала цепляет мечта, потом приходит ощущение собственного тела, а потом хочется научиться делать всё лучше. Взрослой женщине здесь не нужно оправдываться за любовь к сказкам, можно строить карьеру и всё равно позволить себе час побыть русалкой. А тем, кто вырос на Андерсене и других волшебных историях, предлагаем проверить, узнаете ли вы восемь книг по их первой строчке.
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