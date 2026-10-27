LIFE узнал, как две артистки покорили Рунет, играя Rammstein, Эминема и Бритни Спирс на древнем инструменте Оглавление Что за инструмент, на котором играют популярные хиты? Как Ольга начала играть на цимбалах? Как Екатерина пришла к цимбалы? Всё началось с декрета, отпуска оркестра и закрытой библиотеки Как на цимбалах появляются Эминем, Бритни Спирс и музыка из сериалов? За каверы благодарят, но иногда советуют заняться семьёй Что же получится, если сыграть Rammstein, Эминема и Бритни Спирс на цимбалах? Ольга и Екатерина из Беларуси проверили это на практике. Life.ru узнал, как две артистки оркестра нашли новую публику для старинного инструмента и почему их каверы удивляют даже коллег. Две девушки из Беларуси играют на цимбалах Rammstein, Эминема и Бритни Спирс и удивляют слушателей каверами. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ольга и Екатерина из Беларуси рассказали Life.ru, как играют на цимбалах Rammstein, «Касту» и музыку из «Следствие вели». Ольга Сержанкова и Екатерина работают в Национальном академическом народном оркестре имени Иосифа Жиновича в Минске, а после репетиций записывают каверы. В их репертуаре современные хиты соседствуют с Бахом и Дебюсси, хотя когда-то обе мечтали играть на фортепиано.

Что за инструмент, на котором играют популярные хиты?

Как белорусские артистки играют на цимбалах мировые хиты и продолжают записывать каверы вопреки критике коллег? Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ serzholya и katrin.kli

Цимбалы легко узнать по деревянному корпусу в форме трапеции и множеству натянутых струн. Музыкант держит в руках два небольших молоточка и ударяет ими по струнам. Звучание может быть звонким, острым, мягким или певучим Всё зависит от того, как извлекать звук и вовремя останавливать его. История этого инструмента насчитывает столетия, но современные белорусские академические цимбалы заметно отличаются от своих народных предшественников.

По словам Ольги, во время учёбы цимбалисты осваивают Баха, Моцарта, Шопена, Чайковского и произведения современных композиторов. Для самой девушки цимбалы связаны прежде всего с родной культурой. Для неё это «голос Беларуси», и она особенно любит бархатный, тягучий звук, который напоминает о своих истоках. При этом на том же инструменте вполне можно сыграть Бритни Спирс или Кристину Агилеру.

Как Ольга начала играть на цимбалах?

LIFE узнал, как артистка Национального академического народного оркестра открыла для себя цимбал. Фото © из личного архива Ольги Сержанковой и Екатерины Ковановой

Ольга Сержанкова начала заниматься музыкой в восемь лет и поначалу мечтала совсем о другом инструменте. В музыкальной школе она хотела попасть на фортепиано, но, как вспоминает девушка, ей сказали, что пришла поздновато, да и пальцы для этой специальности не подходят. Вместо клавиш предложили струны и молоточки. Ольга расстроилась, но согласилась, когда узнала, что фортепиано позже всё равно появится в программе как дополнительный предмет.

В первом классе собственных цимбал у неё не было. Достать инструмент оказалось трудно, а заниматься хотелось. Тогда девочка взяла большую белую коробку, по памяти нарисовала струны и подставки и стала репетировать на ней. Молоточки заменяли карандаши и фломастеры. Папа шутил, что целых письменных принадлежностей дома скоро не останется.

Когда долго не занималась, я ощущала постоянную тоску. Ольга Сержанкова Артистка Национального академического народного оркестра им.И.Жиновича

Как продолжает артистка, она постепенно научилась подбирать знакомые мелодии на слух. Когда приходили гости, отец просил её сыграть и с удовольствием наблюдал за реакцией. Особенно ей запомнился 2009 год, когда она исполняла популярную Fairytale Александра Рыбака. Уже тогда стало понятно, как сильно удивляет людей знакомая песня на непривычном инструменте.

Как Екатерина пришла к цимбалы?

Как две артистки играют знаменитые треки из сериалов на древнем музыкальном инструменте? Фото © из личного архива Ольги Сержанковой и Екатерины Ковановой

У Екатерины знакомство с инструментом тоже произошло случайно. С пяти лет мама возила её на занятия фортепиано в Минск, затем девочка поступила в гимназию-колледж искусств имени Ахремчика. Там прошло всё её детство, а обучение в общей сложности заняло 13 лет.

После начальных классов отношения с фортепиано не сложились так, как хотелось педагогам. Екатерине предложили выбрать другую специальность: арфу или цимбалы. Она выбрала цимбалы, хотя особой мечты играть на них тогда не было. Полюбить инструмент помогла педагог Галина Аркадьевна Иванова. Она много занималась с ученицей, поддерживала её, а первые конкурсы и успехи постепенно добавили уверенности.

С 2019 года Екатерина работает в Белорусской государственной филармонии, в оркестре имени Иосифа Жиновича. Именно об оркестре она мечтала ещё ребёнком. Устраивала дома концерты и просила маму объявлять её как настоящую артистку. «Благодаря им я побывала во многих странах, увидела города, о которых даже и не мечтала», — говорит Екатерина о цимбалах. То, что когда-то было выбором из двух предложенных вариантов, в итоге определило её профессию.

Всё началось с декрета, отпуска оркестра и закрытой библиотеки

Это редкое чувство, когда ты играешь с человеком и не думаешь о том, как совпасть. Ты просто получаешь удовольствие от музыки, и всё получается легко. Екатерина Кованова Артистка Национального академического народного оркестра им.И.Жиновича

Ольга и Екатерина познакомились в 2014 году, когда поступили в консерваторию. Учились у разных педагогов, но оказались в одной дружной студенческой компании. После выпуска обе попали в филармонию. Однако записывать совместные каверы начали позже, после возвращения Ольги из декрета. В августе 2023 года Ольга вышла на работу, пока у остальных музыкантов был отпуск. Хотела восстановить форму, вспомнить репертуар, подтянуть технику. Но оркестровые ноты лежали в закрытой библиотеке. Оставалось играть то, что помнилось, и подбирать знакомые мелодии на слух.

Подруга предложила записывать исполнение и выкладывать в TikTok. Ольга сначала отнеслась к идее скептически. «Я же серьёзный солидный музыкант», — вспоминает она свои сомнения. Но всё-таки попробовала. Среди первых видео была «Шутка» Баха. По воспоминаниям артистки, за несколько дней ролик набрал около двух миллионов просмотров. Одни узнавали произведение из музыкальной школы, другие вспоминали телефонный рингтон, третьи спрашивали, что за инструмент перед ними.

Как Ольга и Екатерина объединили цимбалы и современные хиты? Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ serzholya и katrin.kli

Потом к записям присоединилась Екатерина. Девушки оставались после работы, пробовали мелодии и снимали видео. В одном из первых популярных совместных роликов Ольга играла тему из британского сериала «Шерлок», а Екатерина аккомпанировала на фортепиано. Позже они стали экспериментировать и с дуэтом цимбал. «Сыгрываться нам не пришлось, и всё всегда получалось сразу», — рассказывает Екатерина. Она связывает это и с давней дружбой, и с опытом студенческого ансамбля, где их учили слышать друг друга.

Как на цимбалах появляются Эминем, Бритни Спирс и музыка из сериалов?

Когда много-много музыки, тогда она прекрасно ложится на цимбалы. Ольга Сержанкова Артистка Национального академического народного оркестра им.И.Жиновича

Идея очередного кавера может прийти из короткого видео, старого фильма или случайно услышанной в машине песни. Ольга признаётся, что её часто вдохновляет TikTok. Иногда достаточно вспомнить мелодию, которую любила десять или пятнадцать лет назад, чтобы захотелось сыграть её самой. В репертуаре девушек есть песни ABBA, Scorpions, Бритни Спирс, Кристины Агилеры, Аллы Пугачёвой и «Песняров». Отдельное удовольствие доставляют мелодии из сериалов «Сваты» и «Не родись красивой». Зрители узнают их и начинают вспоминать, как смотрели эти истории всей семьёй.

Обычно девушки сначала включают оригинал и подбирают музыку на слух. За нотами обращаются, если возникают трудности. Задача в том, чтобы сохранить знакомую мелодию и характер песни, а затем найти подходящее звучание на цимбалах. Екатерина объясняет, что слишком сложная обработка может сделать хит неузнаваемым, а слишком незатейливая быстро наскучит. С рэпом есть своя особенность. Перенести на инструмент весь трек, построенный на речитативе, трудно. Зато узнаваемые мелодические фрагменты вполне подходят для кавера. Так, по словам Ольги, они работали с музыкой Эминема.

За каверы благодарят, но иногда советуют заняться семьёй

Что такое белорусские цимбалы и как они позволяют исполнять народные мелодии, классические произведения и современные хиты? Фото © из личного архива Ольги Сержанковой и Екатерины Ковановой

Самые приятные отзывы для Ольги оставляют люди, которые когда-то сами занимались музыкой. Кто-то жалеет, что бросил школу, кто-то удивляется, что на цимбалах вообще можно так играть. А коллеги, скрипачи и пианисты, шутят, что когда-то выбрали не тот инструмент. Для цимбалистки это особенное признание.

Екатерина рассказывает, что тёплых комментариев гораздо больше, но без неприятных слов тоже не обошлось. Некоторые коллеги обесценивали их занятия и советовали оставаться дома, заниматься семьёй. Такие отзывы задевали, особенно когда девушки знали, сколько вечеров после работы потратили на очередную запись. Однако прекращать из-за этого они не собирались.

Мы занимались тем, что нам приносило и приносит удовольствие. И это оказалось намного сильнее любых комментариев. Екатерина Кованова Артистка Национального академического народного оркестра им.И.Жиновича

Как продолжает артистка, музыка для них связана не только с успехом роликов. Ольга особенно выделяет Je suis malade в исполнении Лары Фабиан. Технически сыграть её не так трудно, но, понимая текст и переживания героини, бывает сложно справиться с собственными эмоциями. Похожие чувства вызывают мелодии из старых мюзиклов, которые возвращают воспоминания о семейных вечерах.

Сейчас у созданного Ольгой проекта ARS NOVA band есть разные составы. К цимбалам могут присоединяться фортепиано, бас-гитара, ударные, кларнет или виолончель. Следующий кавер девушки заранее не обещают. «У нас с Олей так устроено, что если задумали, то мы просто садимся и делаем», — объясняет Life.ru Екатерина.

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