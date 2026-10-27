Пятый в компании сезонных вирусов: Вирусолог раскрыл, чего нам ждать от бесконечных мутаций ковида

Коронавирус продолжит мутировать, причём новые изменения могут влиять на его опасность для человека. Почему этот процесс невозможно остановить и какое будущее ждёт инфекцию, Life.ru объяснил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам учёного, генетические изменения постоянно происходят у людей, животных и растений, поскольку подчиняются общим законам природы. SARS-CoV-2 не является исключением, однако его особенности способствуют появлению большого количества разновидностей.

Что касается коронавируса, то эти мутации связаны с тем, что меняется его патогенность, а это для нас, конечно, важно и может быть очень неприятно. У коронавируса один из самых длинных геномов среди РНК-содержащих вирусов. В длинном геноме мутации происходят гораздо легче, и поэтому их действительно очень много, каждый год появляются новые варианты. Анатолий Альтштейн Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

При этом за последние три-четыре года наблюдается снижение заболеваемости и летальности. Альтштейн считает, что постепенно коронавирус становится менее опасным и, вероятно, повторит путь четырёх других представителей этого семейства, давно существующих среди людей. Когда-то они тоже могли вызывать крупные эпидемии, но со временем превратились в сравнительно безобидные возбудители сезонных заболеваний.

«Я думаю, что у SARS-CoV-2 судьба такая же. Теперешний вариант — омикрон — пришёл после целого ряда серотипов: альфа, бета, гамма, дельта. Омикрон оказался очень заразным, но его патогенность гораздо ниже. Летальность при этом вирусе незначительная, и постепенно он будет ослабевать. Через какое-то время он превратится в пятый сезонный коронавирус, который будет заражать некоторый процент людей с достаточно низкой патогенностью», — отметил он.

В то же время появление варианта PJ.2.1 ставит перед специалистами новые задачи. Его антигенные свойства отличаются от предыдущих разновидностей, поэтому существующие вакцины могут обеспечивать менее эффективную защиту. Учёный допускает необходимость усовершенствования препаратов, на что обычно требуется несколько месяцев.

Пока надёжной прививки именно против этого штамма нет, однако прежние средства сохраняют определённое действие, поэтому пожилым людям он рекомендует продолжать вакцинацию. Масштабы распространения инфекции сейчас несопоставимы с периодом пандемии, поэтому новой глобальной вспышки из-за PJ.2.1 не грозит.

«С гриппом мы наблюдаем ту же вещь. Вариант гриппа, который сейчас распространяется, появился в 1918–1920 годах и пришёл как очень грозная инфекция — «испанка». Он захватил миллиард человек, и летальность тогда доходила до 10%. Погибло очень много людей. Но после этого он не исчез. Появились новые варианты, в том числе очень похожие на исходный вирус восемнадцатого года, но они уже не обладают такой летальностью. Эпидемии, которые они вызывают, уже не так сотрясают человечество», — напомнил эксперт.

Аналогичный процесс происходит и с COVID-19. Если в начале пандемии летальность составляла примерно 5–6%, то для последних вариантов «омикрона» этот показатель существенно ниже 0,5% и чаще находится на уровне около 0,25%.

«Сейчас идёт сокращение опасности и распространённости этого вируса, поэтому прямой беды мы не видим. Другое дело, что может появиться принципиально новый коронавирус — не SARS-CoV-2, а совершенно другой, который даст начало новой пандемии. Это исключить нельзя, но то, что есть сейчас — это остатки SARS-CoV-2, и серьёзную пандемию он вряд ли вызовет», — подчеркнул Альтштейн.

Даже если через 20 лет инфекция станет практически безобидной, от её диагностики отказываться не стоит. Заболевание сохранится, но будет занимать сравнительно небольшое место среди других респираторных болезней. При этом его опасность, вероятно, окажется сопоставимой с привычными сезонными инфекциями.

«Почему некоторые вирусы исчезают, а другие остаются с нами на столетия, имеет отношение ко многим видам животных и растений. Какие-то виды эволюционируют и исчезают, а какие-то сохраняются. Действуют законы Дарвина: любой живой организм изменяется, а потом происходит естественный отбор. Всё удачное остается, а всё неудачное уходит. Это общий закон природы», — подытожил специалист.

Напомним, ранее научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что широкое распространение нового варианта коронавируса PJ.2.1 в США и Европе может поставить вопрос об обновлении существующих вакцин от CoViD-19. По его словам, сначала необходимо проверить, насколько эффективно нынешние препараты защищают от изменившегося возбудителя. Специалист подчеркнул, что активное распространение PJ.2.1 в мире — серьёзное основание для эпидемиологического мониторинга этого штамма.