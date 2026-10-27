«Ультрамутант» добрался до Европы: В России задумались об обновлении вакцин от ковида

Распространение нового варианта коронавируса PJ.2.1 в США и Европе может потребовать обновления существующих вакцин от CoViD-19. Однако сначала необходимо проверить, насколько эффективно препараты защищают от изменившегося возбудителя. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с газетой «Известия».

«Широкое распространение PJ.2.1 в мире — серьёзное основание для эпидемиологического мониторинга этого штамма и проверки необходимости обновления существующих вакцин», — подчеркнул специалист.

По словам Гинцбурга, если количество заражений новым вариантом продолжит расти, учёным потребуется исследовать вируснейтрализующую активность антител, сформировавшихся после вакцинации. Это позволит установить, насколько эффективно иммунная защита распознаёт PJ.2.1.

«Даже самые современные методы моделирования не позволяют оценить эффективность препарата против этого варианта, необходимы эксперименты с антителами, которые вырабатываются в ответ на вакцину «Спутник V», — объяснил учёный.

Новый вариант коронавируса впервые обнаружили в мае 2026 года. Впоследствии случаи заражения зарегистрировали в Канаде, США и Испании. Из-за многочисленных генетических изменений PJ.2.1 получил неофициальное название «ультрамутант».

Исследователи обращают внимание на изменения в структуре спайкового белка, с помощью которого коронавирус проникает в клетки человека. Такие мутации могут влиять на распознавание вируса иммунной системой. Однако большое количество изменений само по себе не означает, что новый вариант обязательно вызовет масштабную волну заболеваемости или будет приводить к более тяжёлым последствиям.

Руководитель центра «Персонализированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов допустил, что отдельные случаи заражения PJ.2.1 уже могли быть завезены в Россию и остаться незамеченными. При этом специалист подчеркнул, что появление нового варианта ещё не означает его будущего доминирования: ранее многие вызывавшие опасения разновидности коронавируса так и не получили широкого распространения.

Таким образом, специалисты считают необходимым продолжать наблюдение за PJ.2.1 и изучать его взаимодействие с антителами. Только результаты таких исследований позволят оценить потребность в изменении состава вакцин.

Ранее Life.ru сообщал, что Гинцбург предложил создать систему регулярного обновления вакцин против коронавируса. Ещё в мае 2023 года учёный выступил за постоянный мониторинг новых вариантов инфекции и проверку эффективности существующих препаратов. По его словам, такой механизм позволит своевременно определять, когда требуется изменение состава вакцины, а когда прежняя версия сохраняет достаточную защиту. В качестве примера он приводил ежегодное обновление противогриппозных вакцин.