Зумеры придумали «аэрогрильную музыку» из песен для кулинарных видео

В соцсетях появился необычный музыкальный тренд, главной звездой которого неожиданно стал обычный аэрогриль. Зумеры придумали название «аэрогрильная музыка» для песен, сопровождающих кулинарные ролики старшего поколения. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Всё началось с многочисленных видео, в которых пользователи демонстрируют домашние рецепты. Под одни и те же мелодии в кадре запекают мясо, готовят картофель, экспериментируют с выпечкой и показывают готовые блюда. Причём музыкальным сопровождением нередко становятся композиции, созданные или переработанные искусственным интеллектом.

Со временем у таких роликов сформировался собственный узнаваемый саундтрек. Молодёжь подметила, что определённые песни постоянно звучат на фоне кулинарных экспериментов, и в шутку объединила их в отдельный музыкальный жанр.

Теперь дело не ограничивается просмотром рецептов. Пользователи устраивают викторины, пытаясь определить «аэрогрильные хиты» по нескольким секундам звучания. Некоторые пошли ещё дальше и начали записывать танцевальные видео под популярные композиции прямо у кухонной техники.

Параллельно растёт спрос и на сами аэрогрили. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, за последний месяц продажи этих приборов в интернет-магазинах увеличились в среднем на 24%. При этом неизвестно, насколько именно популярность кулинарного контента повлияла на покупательский интерес.

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