В пятницу, 13 ноября, в 18:53 по московскому времени Меркурий завершит последний в 2026 году ретроград и снова пойдёт вперёд. С 24 октября планета пятилась по знаку Скорпиона, и многие уже считают дни до разворота. Только астрологи остужают пыл: финальная неделя обычно выходит самой тяжёлой из всех. Планета почти замирает, рядом в обратную сторону идёт Венера, а за разворотом тянется тень до 30 ноября. Мы разобрались, почему эти дни ощущаются как ад на земле и когда станет легче.

Меркурий почти стоит на месте

Стационарный Меркурий перед разворотом 13 ноября 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladi333

Перед разворотом Меркурий сбавляет ход и на несколько дней будто зависает в одной точке неба. Астрологи называют это стационарной фазой и считают её пиком всего периода. Энергия планеты в такие дни собирается в одном месте, поэтому мелкие сбои бьют сильнее: письмо уходит не тому адресату, пароль вдруг не подходит, курьер едет на старый адрес. Ощущение знакомое: три недели как-то терпели, а теперь всё ломается разом и в самый неподходящий момент.

Точку разворота небо тоже выбрало с иронией. 13 ноября Меркурий остановится на шестом градусе Скорпиона, ровно там, где 4 октября началась вся петля. Получается, планета трижды проходит одни и те же градусы и возвращает нас к темам, которые мы надеялись закрыть ещё в начале октября. Отсюда чувство дня сурка: те же споры, те же недоделанные дела, те же люди на связи. Важные встречи, сделки и решения на дни стационарности астрологи советуют не назначать вовсе.

Ретроградная Венера рядом

Ретроградные Меркурий и Венера осенью 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

Меркурий пятится не в одиночку. С 3 октября в обратную сторону идёт Венера, и весь ретроград Меркурия уложился внутрь её периода. Развернутся обе планеты почти одновременно: Меркурий 13 ноября, Венера 14-го. Астрологи читают это так: пересмотр идёт сразу в голове и в сердце. Венера заставляет придирчиво смотреть на отношения, и пары в такие недели расходятся особенно часто. Тем, кто ждёт перемен, стоит узнать, кому из знаков зодиака повезёт в любви в 2027 году Огненной Козы.

Скорпион и чужие тайны

Ретроградный Меркурий в Скорпионе: кому тяжелее всего. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Третья причина тяжести кроется в самом знаке. Скорпион в астрологии отвечает за доверие, скрытые мотивы, общие деньги, кредиты и секреты. Поэтому этот ретроград не ограничился зависшими приложениями. Всплывают недосказанности, старые обиды и финансовые обязательства, о которых хотелось забыть. Сильнее всего, по мнению астрологов, период бьёт по представителям знака Скорпиона: Меркурий идёт прямо по их территории. Непросто сейчас и знакам зодиака Близнецы и Стрелец.

Пятница, 13-е

Разворот Меркурия в пятницу, 13 ноября: что нельзя делать. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дата разворота сама по себе звучит как шутка. 13 ноября 2026 года выпадает на пятницу, и суеверные люди получают двойной повод остаться дома. Астрологи и без мистики советуют в этот день не подписывать бумаги, не оформлять крупные покупки и не начинать дальние поездки: в дни стационарности дела с документами решаются туго, а в дороге чаще случаются задержки. Зато дальше ноябрь подкидывает и приятные даты, ведь у каждого есть свой персональный день удачи в ноябре 2026 года.

Сообщение от бывшего

Бывшие, деньги и договоры в ретроградный Меркурий. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Телефон вибрирует, а на экране имя человека, которого вы не слышали два года. Письма от бывших считаются фирменным знаком любого ретроградного Меркурия, а в страстном Скорпионе тем более. Астрологи предупреждают: само сообщение ещё не повод начинать всё заново. Старые обиды в эти дни вспыхивают легко, поэтому серьёзные разговоры лучше вести на холодную голову. Не стоит додумывать за партнёра и отвечать сгоряча, особенно глубокой ночью, когда любая фраза кажется роковой.

С деньгами и бумагами работает тот же принцип осторожности. До разворота астрологи советуют перечитывать договоры, сверять суммы и не соглашаться на сомнительные предложения из страха упустить выгоду. Новый телефон или ноутбук тоже лучше купить чуть позже. Зато эти дни отлично подходят для обратного хода: вернуться к отложенному проекту, разобрать рабочие завалы, пересмотреть бюджет и закрыть старые долги. Ретроград любит доделки и плохо переносит громкие старты.

Головная боль и бессонница

Головная боль и бессонница в ретроградный Меркурий. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Многие в эти дни жалуются на тяжёлую голову и плохой сон и винят во всём Меркурий. Научных доказательств влияния планеты на здоровье нет, и вероятнее всего причина в стрессе, переутомлении и недосыпе. Правда, в ноябре к звёздам добавилась вполне земная физика: Солнце повернулось к нам огромной корональной дырой, а по прогнозам учёных магнитные бури могут с новой силой атаковать Землю из-за сверхмощной вспышки класса Х. Совпадение с разворотом Меркурия почти идеальное.

Тень до 30 ноября

Теневой период Меркурия до 30 ноября 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После 13 ноября Меркурий пойдёт вперёд, но ещё долго будет шагать по градусам, которые уже прошёл дважды. Астрологи называют это выходом из тени и считают, что отголоски ретрограда ощущаются до 30 ноября, когда планета вернётся на 21-й градус Скорпиона. Ясность приходит постепенно: зависшие вопросы решаются, договоры подписываются без сюрпризов, а люди наконец слышат друг друга. Конец ноября хорош, чтобы закрыть хвосты и закрепить результат.

Так почему последняя неделя ретрограда кажется адом? Меркурий замирает перед разворотом, Венера тоже идёт назад, Скорпион вытаскивает тайны и долги, а сам разворот выпадает на пятницу, 13-е. Сверху добавляются магнитные бури и тень до конца месяца. Астрологи советуют не драматизировать: перепроверять билеты и адреса, хранить копии файлов и не решать ничего на эмоциях. А чтобы убедиться, что голова снова в порядке, ответьте на 10 школьных вопросов на время.