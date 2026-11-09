Магнитные бури 9–11 ноября: Солнце изверглось уже 67 раз, но худшее впереди. Почему учёные бьют тревогу? Оглавление Как Солнце побило рекорд XXI века за выходные Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 9, 10 и 11 ноября Может ли измениться прогноз магнитных бурь на неделю В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки. К понедельнику группа пятен, где они произошли, оказалась в центре видимого диска. Грозит ли это Земле новой магнитной бурей? Life.ru изучил прогноз на 9, 10 и 11 ноября и сводку ИКИ РАН. 30178 30178 Магнитные бури 9, 10, 11 ноября: Рекорд Солнца, угроза вспышки Х и графики учёных ИКИ РАН на 3 дня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В предыдущем прогнозе Life.ru астрономы ждали, что Земля войдёт в поток плазмы из гигантской корональной дыры. Со сроком они угадали, а вот магнитное поле отреагировало с задержкой: поток добрался до Земли только поздно вечером 7 ноября, тогда приборы зарегистрировали магнитную бурю. Но уже к утру понедельника учёных больше занимали другие вопросы: сколько энергии успела накопить группа пятен № 4566, которая теперь находится прямо напротив Земли? Почему стоит опасаться сверхмощной вспышки класса Х и будут ли на Земле магнитные бури в ближайшие три дня?

Как Солнце побило рекорд XXI века за выходные

За выходные, 7 и 8 ноября 2026 года, Солнце побило рекорд по количеству вспышек. Будет ли сегодня магнитная буря из-за этого? График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В субботу, 7 ноября, астрономы насчитали 29 вспышек за сутки. Столько же было в мае 2022-го и декабре 2024-го, но тогда вспышки происходили в нескольких группах пятен. На этот раз весь суточный рекорд пришёлся на одну группу. В воскресенье она дала ещё 28 вспышек, а за первые восемь часов понедельника ещё десять. Итого за выходные астрономы ИКИ РАН насчитали 67 вспышек за весь период наблюдения. И теперь учёные готовятся к худшему... Пока область № 4566 расходует энергию понемногу, хотя среди обычных вспышек класса C уже вторые сутки встречаются более мощные, класса М, в утренней сводке ИКИ РАН учёные допустили и вспышку высшего класса X.

Даже если вспышка произойдёт, одного её класса для гарантии наступления на Земле магнитной бури недостаточно. Тут вопрос в другом: произойдёт ли выброс плазмы, пойдёт ли он в сторону Земли и что там будет с солнечным ветром. У субботней магнитной бури 7 ноября причина уже известна: солнечный ветер из корональной дыры. В воскресенье 8 ноября его средняя скорость у Земли составила 727 километров в секунду. По оценке лаборатории на утро 9 ноября, остаточные возмущения возможны ещё сутки или двое, но сильной бури именно от этого потока учёные уже не ждут.

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 9, 10 и 11 ноября

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН на 9, 10, 11 ноября 2026 года. © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Будет ли магнитная буря сегодня, 9 ноября? На графике ИКИ РАН в понедельник два жёлтых столбца. Самый высокий, Kp 4,6, приходится на интервал с 00:00 до 03:00 мск. Днём выделяются часы с 15:00 до 18:00: расчётный индекс достигает Kp 4. Затем он снижается примерно до Kp 2,7, а с 21:00 до полуночи ожидается около Kp 3,7. Ни один столбец не доходит до отметки Kp 5. При этом вероятность магнитной бури за сутки составляет 65%. Американский Центр прогнозирования космической погоды NOAA также считает слабую магнитную бурю G1 в понедельник вероятной.

Чего ждать 10 ноября? Самые неспокойные часы вторника приходятся на начало суток: с полуночи до 03:00 мск Kp снова может достичь 4,6. Дальше в прогнозе хорошо виден спад. До 09:00 по мск ожидается около Kp 3,7, с 09:00 до 15:00 около Kp 2,7. С 15:00 до полуночи значение остаётся на уровне Kp 1,7. Вероятность магнитной бури во вторник снижается до 31%.

Официальный прогноз магнитных бурь на 9, 10, 11 ноября 2026 года от ИКИ РАН. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ожидаются ли магнитные бури в Москве 11 ноября? В среду все столбцы на графике зелёные. Самый низкий показатель ожидается с 06:00 до 09:00 мск, когда Kp опустится до 2. Максимум среды тоже невелик: около Kp 2,7 с полуночи до 03:00 и с 09:00 до 15:00. К вечеру индекс останется около Kp 2,3. Вероятность магнитной бури на среду составляет 7%, на спокойную обстановку приходится 73%.

Может ли измениться прогноз магнитных бурь на неделю

Ближайший заметный подъём после вечера понедельника ожидается в ночь на 10 ноября. К среде влияние корональной дыры должно ослабнуть. Если в области № 4566 произойдёт сильная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли, прогноз на середину недели может измениться и появится вероятность магнитной бури. Именно за этой группой пятен сейчас следят астрономы.

Что делать метеозависимым во время магнитных бурь и вспышек на Солнце? Если в такие дни у вас болит голова, не пропускайте приёмы пищи, пейте больше воды вместо кофе и чая и делайте перерывы в работе за экраном. Если боль повторяется или усиливается, а давление скачет — немедленно обратитесь к врачу. При внезапной и необычайно сильной головной боли или нарушении речи также нужна срочная помощь. Подробнее о том, как следить за геомагнитной обстановкой и читать графики, Life.ru рассказал в календаре магнитных бурь на ноябрь 2026 года.

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Авторы Карина Морозова