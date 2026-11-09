В РАН допустили экстремальные магнитные бури при спаде солнечной активности
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Снижение солнечной активности не исключает экстремальных магнитных бурь на Земле, предупредил директор ИЗМИ РАН Артём Абунин. По его словам, подобные события неоднократно происходили именно на спаде солнечного цикла.
В беседе с Общественной Службой Новостей астрофизик объяснил, что нынешний максимум пришёлся на рубеж 2024–2025 годов. Теперь вспышек и геомагнитных возмущений постепенно становится меньше. Минимум ожидается в 2028–2029 годах, после чего активность вновь начнёт расти.
Повторения исторических штормов с масштабными последствиями для Земли сейчас ожидать не стоит. Однако спутниковая аппаратура может пострадать и при менее сильных возмущениях, отметил учёный.
Ранее на Солнце за шесть часов произошли три вспышки класса M, самая мощная достигла уровня M1.9. При этом Землю накрыла магнитная буря уровня G1. За двое суток скорость солнечного ветра выросла примерно с 300 до 700 км/с.