Снижение солнечной активности не исключает экстремальных магнитных бурь на Земле, предупредил директор ИЗМИ РАН Артём Абунин. По его словам, подобные события неоднократно происходили именно на спаде солнечного цикла.

В беседе с Общественной Службой Новостей астрофизик объяснил, что нынешний максимум пришёлся на рубеж 2024–2025 годов. Теперь вспышек и геомагнитных возмущений постепенно становится меньше. Минимум ожидается в 2028–2029 годах, после чего активность вновь начнёт расти.

Повторения исторических штормов с масштабными последствиями для Земли сейчас ожидать не стоит. Однако спутниковая аппаратура может пострадать и при менее сильных возмущениях, отметил учёный.