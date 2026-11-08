На Солнце произошли три вспышки класса М, последняя из которых оказалась самой сильной. Вспышку уровня M1.9 зарегистрировали вечером 7 ноября в активной области 4566, следует из предупреждения Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ИПГ).

Событие произошло в 21:42 мск и продолжалось 35 минут. До этого в той же группе солнечных пятен зафиксировали две вспышки: M1.4 в 20:17 и M1.2 в 15:43. Таким образом, за шесть часов активная область произвела три вспышки средней категории мощности.

В институте также сообщили о слабой магнитной буре уровня G1, зарегистрированной на Земле вечером 7 ноября. В прогнозе на 8 ноября специалисты допускают слабое возмущение геомагнитного поля. Солнечная вспышечная активность ожидается в пределах от низкой до умеренной, при этом не исключены события высшего класса X.

Ранее на Солнце за неполные двое суток произошло более 30 вспышек. Учёные зафиксировали резкий рост активности звезды, однако считают, что для Земли такой сценарий скорее благоприятен. По наблюдениям исследователей, из глубин Солнца в его атмосферу поступают значительные объёмы энергии. Она практически непрерывно расходуется в серии вспышек средней мощности, не успевая накапливаться для более крупных событий. Многочисленные вспышки умеренной интенсивности в нынешней ситуации предпочтительнее редких, но гораздо более мощных выбросов.