Слабая магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле в ночь с 6 на 7 ноября. Причиной станет поток быстрого солнечного ветра, исходящий из одной из крупнейших корональных дыр на Солнце в этом году. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По прогнозам учёных, воздействие корональной дыры может растянуться на пять–семь суток. В течение этого времени возможны новые геомагнитные возмущения, в том числе 8 ноября. Пока специалисты ожидают преимущественно слабые и умеренные бури, однако дальнейшее усиление солнечной активности способно изменить ситуацию.

Накануне астрономы обнаружили на Солнце гигантскую корональную дыру протяжённостью около миллиона километров, которая стала одной из самых крупных за весь 2026 год. Такие области отличаются пониженной плотностью и температурой плазмы, поэтому на снимках звезды выглядят как тёмные провалы. Именно из них в космическое пространство выходят потоки высокоскоростного солнечного ветра, способные воздействовать на магнитное поле Земли.

В конце октября геомагнитные прогнозы уже преподнесли учёным сюрприз. Сначала специалисты отменили ожидавшуюся 31 октября магнитную бурю, поскольку магнитосфера Земли отреагировала на солнечный ветер слабее расчётов, однако позднее всё же начался геошторм уровня G2. Его сопровождали яркие полярные сияния, которые наблюдались над территорией России.