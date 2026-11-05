На снимках Солнца обнаружили одну из крупнейших корональных дыр 2026 года. Её поперечный размер составляет около миллиона километров, сообщили 5 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Корональная дыра — область в верхнем слое солнечной атмосферы, где плазма холоднее и менее плотная, чем вокруг. Она слабее светится в ультрафиолетовом диапазоне, поэтому на космических снимках выглядит как тёмный провал.

По прогнозу лаборатории, поток быстрого солнечного ветра из этой области достигнет Земли в ночь с 6 на 7 ноября. Планета может оставаться в потоке не менее пяти суток, примерно до середины следующей недели. В этот период возможны магнитные бури.

Ранее Life.ru писал, что ноябрь начался с геомагнитных возмущений, а самый заметный пик предварительно ожидается ближе к концу месяца. В месячном графике, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, выделяются 17–18 и 27–28 ноября. При этом порога магнитной бури достигает только прогнозируемый подъём 27 ноября.