Китай располагает собственной системой противодействия спутниковой сети Starlink Илона Маска, работающей по тому же принципу, что и российский комплекс «Волна-Купол-Гарант». Разработка позволяет воздействовать направленным радиосигналом на космические аппараты, пролетающие над территорией страны. Об этом РИА «Новости» рассказал главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«У Китая есть абсолютно похожая система, исключительно под те же самые задачи — радиолучом воздействовать на спутники, пролетающие над территорией Поднебесной», — сообщил специалист.

По словам Кузякина, подобные технологии позволяют государствам самостоятельно контролировать доступность спутниковой связи над своей территорией. Речь идёт о возможности создавать радиопомехи для космических аппаратов, через которые осуществляется передача данных.

Российский комплекс «Волна-Купол-Гарант» действует по схожему принципу. Система отслеживает спутники Starlink и воздействует на их приёмную аппаратуру направленным радиосигналом. В результате спутник может временно терять возможность принимать данные от пользовательских терминалов в зоне действия комплекса.

При этом система не предназначена для физического уничтожения космических аппаратов. Её задача заключается в радиоэлектронном подавлении связи на определённом участке, а не в полном отключении всей орбитальной группировки.

Кузякин считает, что государства должны иметь собственные инструменты ограничения зарубежных спутниковых систем, если их использование создаёт угрозу безопасности.

«В данном случае Starlink — это инструмент внешнего влияния, который надо уметь контролировать. Если он не придет в норму, значит, будем ограничивать работу спутников над своей территорией», — заключил конструктор.

Подробные технические характеристики китайской разработки, её официальное название и масштабы применения не раскрываются. Независимых данных, позволяющих оценить эффективность предполагаемого аналога российского комплекса, пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что российский комплекс «Волна-Купол-Гарант» уже создаёт серьёзные проблемы для спутниковой сети Starlink. По словам Дмитрия Кузякина, Илон Маск осведомлён о существовании разработки, способной нарушать приём сигналов спутниками. Система сопровождает пролетающий над заданной территорией аппарат направленным радиолучом, временно ограничивая его связь с наземными терминалами.