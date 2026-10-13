Российский комплекс «Волна-Купол-Гарант» глушит хвалёный Starlink — Маск уже в курсе
Конструктор Кузякин: Маск знает о работе российского комплекса против Starlink
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Основатель компании SpaceX Илон Маск осведомлён о существовании и возможностях российского комплекса «Волна-Купол-Гарант», способного нарушать функционирование спутниковой сети Starlink. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
По словам специалиста, комплекс уже успешно применяется на практике, хотя его подробные технические параметры остаются засекреченными. Особенность отечественной разработки заключается в том, что она воздействует непосредственно на сами космические аппараты, а не глушит радиоканал между наземным терминалом и орбитой. Система вычисляет пролетающий над зоной её охвата спутник и непрерывно сопровождает его сфокусированным радиосигналом. В этот момент аппарат теряет способность принимать информацию с оборудования, расположенного в зоне покрытия комплекса. Кузякин подчеркнул, что сама концепция точечного радиоэлектронного подавления космических аппаратов берёт начало ещё в разработках советской эпохи.
Также руководитель центра обратил внимание на то, что Starlink формально не должен функционировать в границах РФ. Однако оппоненты используют перепрошитые терминалы, транслирующие поддельные координаты для обхода ограничений. Эксперт отметил, что спутниковая группировка технически способна выявлять подобные нестыковки в реальном местоположении аппаратуры и блокировать нарушителей. Необходимость глушения связи Кузякин подтвердил недавним перехватом украинского аэростата: дрон с подключенным терминалом американской сети вёл работу в российском воздушном пространстве.
Ранее Life.ru сообщал о запуске серийного производства «Волны». Также рассказывалось о средствах, которые могут войти в многоуровневую защиту от массовых атак дронов.
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