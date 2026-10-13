Российский комплекс «Волна-Купол-Гарант» глушит хвалёный Starlink — Маск уже в курсе

По словам специалиста, комплекс уже успешно применяется на практике, хотя его подробные технические параметры остаются засекреченными. Особенность отечественной разработки заключается в том, что она воздействует непосредственно на сами космические аппараты, а не глушит радиоканал между наземным терминалом и орбитой. Система вычисляет пролетающий над зоной её охвата спутник и непрерывно сопровождает его сфокусированным радиосигналом. В этот момент аппарат теряет способность принимать информацию с оборудования, расположенного в зоне покрытия комплекса. Кузякин подчеркнул, что сама концепция точечного радиоэлектронного подавления космических аппаратов берёт начало ещё в разработках советской эпохи.