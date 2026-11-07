На Солнце за неполные двое суток произошло более 30 вспышек. Учёные зафиксировали резкий рост активности звезды, однако считают, что для Земли такой сценарий скорее благоприятен. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По наблюдениям исследователей, из глубин Солнца в его атмосферу поступают значительные объёмы энергии. Она практически непрерывно расходуется в серии вспышек средней мощности, не успевая накапливаться для более крупных событий.

«Происходят выбросы значительной энергии из глубины Солнца в его атмосферу, которая активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы», — пояснили специалисты.

В лаборатории считают, что многочисленные вспышки умеренной интенсивности в нынешней ситуации предпочтительнее редких, но гораздо более мощных выбросов. Последние потенциально способны сильнее повлиять на космическую погоду в окрестностях Земли.

Резкий рост солнечной активности начался вечером 5 ноября. Тогда приборы зарегистрировали вспышку класса M3.6 — самую сильную с 10 октября. Уже на следующий день учёные сообщили о формировании новой серии вспышек, в том числе в области, появляющейся из-за восточного края солнечного диска.

При этом благоприятная оценка нынешней серии вспышек не означает полного отсутствия геомагнитных возмущений. На Землю также может воздействовать поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры, и этот процесс специалисты рассматривают отдельно.