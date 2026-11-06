На Солнце снова неспокойно: Индекс активности резко вырос до оранжевого уровня
Вспышечная активность Солнца за сутки выросла более чем вдвое
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вспышечная активность на Солнце за сутки выросла более чем вдвое, достигнув пяти баллов из десяти. Показатель перешёл в оранжевую зону, а учёные зафиксировали формирование новой серии вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Начало росту активности положила вспышка класса M3.6, произошедшая вечером 5 ноября. Она стала самой мощной с 10 октября. Источником выброса энергии оказалась область № 4566 — крупнейшая на данный момент группа солнечных пятен, отличающаяся высокой магнитной сложностью.
Однако последующие вспышки возникли уже в другой части Солнца. Утром 6 ноября приборы начали регистрировать новые события за восточным краем солнечного диска. По предварительным оценкам специалистов, оттуда появляется ещё одна активная группа пятен.
Пока учёные не могут оценить её размеры и потенциал. Если в новой области действительно находятся крупные пятна, рассмотреть их подробнее удастся только через несколько дней.
В лаборатории отмечают, что по-настоящему крупных вспышек пока не произошло. Тем не менее одновременное присутствие двух активных областей может заметно усилить солнечную активность в ближайшие дни.
Ранее Life.ru сообщал о вспышке класса M3.6, зафиксированной вечером 5 ноября. Её пик пришёлся на 21:33 по московскому времени. Событие стало самым мощным почти за месяц и ознаменовало окончание периода относительного солнечного затишья.