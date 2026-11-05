Магнитные бури 5–7 ноября: Учёные готовятся к геошторму Kp 5 из-за гигантской корональной дыры. Когда удар? Оглавление Что происходит на Солнце 5 ноября Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 5, 6 и 7 ноября Закончится ли всё одной магнитной бурей? На Солнце обнаружили корональную дыру размером в миллион километров. Учёные предупреждают: её влияние может затянуться. Когда плазма доберётся до Земли и чего ждать 5, 6 и 7 ноября? Life.ru изучил свежий прогноз магнитных бурь и предупреждение ИКИ РАН. 21984 21984 Магнитные бури 5–7 ноября: На Солнце появилась корональная дыра в миллион километров. Когда ждать удара магнитной бури по Земле? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Огромная тёмная область на космических снимках выглядит как провал в солнечной атмосфере. Через такие участки в космос выходит быстрый солнечный ветер, способный вызвать геомагнитный шторм. Насколько сильной окажется реакция Земли, зависит от свойств приближающегося потока. Пока астрономы оценивают возможные последствия, прогноз на конец недели требует особого внимания.

Что происходит на Солнце 5 ноября

Вспышки на Солнце: принесут ли магнитные бури сегодня, 5 ноября, или завтра, 6 ноября? График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Утром 5 ноября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила об одной из крупнейших корональных дыр года. Её поперечный размер составляет около миллиона километров. «Если Земле при движении по орбите «посчастливится» попасть в такой поток, то магнитосфера обычно реагирует на это довольно бурно — в основном магнитными бурями», — предупреждают учёные.

Корональная дыра выглядит тёмной, поскольку плазма там менее плотная и более холодная, чем в окружающих областях короны. Особая структура магнитного поля позволяет частицам легче уходить в межпланетное пространство. Поэтому магнитная буря может начаться даже без предшествующей мощной вспышки: её причиной становится поток быстрого солнечного ветра. Вспышечная активность тоже постепенно восстанавливается. Ещё 4 ноября учёные рассказали о возвращении пятен и слабых вспышек класса C. Однако предстоящие геомагнитные возмущения специалисты связывают именно с корональной дырой.

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 5, 6 и 7 ноября

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН на 5, 6, 7 ноября 2026 года. © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Будет ли магнитная буря сегодня, 5 ноября? В четверг графики ИКИ РАН не показывают достижения порога бури. С 03:00 до 09:00 мск ожидается около Kp 2,7, с 09:00 до полудня показатель поднимется до Kp 3. Затем до 18:00 он будет держаться около 2,7, а вечером снизится примерно до Kp 1,7. Вероятность магнитной бури на 5 ноября составляет 26%. Активным геомагнитным возмущениям отводится 35%, спокойной обстановке 39%.

Будет ли магнитная буря 6 ноября? В пятницу наиболее заметный рост возмущений ожидается вечером. После ночного значения около Kp 3,7 индекс снизится: с 06:00 до полудня прогнозируется примерно Kp 2, затем до 18:00 около Kp 2,3. С 18:00 до 21:00 показатель вернётся к Kp 3,7, а в последние три часа суток достигнет Kp 4. Это возмущённая магнитосфера, ещё ниже порога бури G1. Вероятность магнитной бури на 6 ноября увеличивается до 46%. На активные возмущения приходится 25%, на спокойный сценарий 29%.

Но учёные предупреждают, что именно ночь с пятницы на субботу может стать переломной: «По прогнозу именно это и случится в ночь с пятницы на субботу (с 6 на 7 ноября) — планета попадёт в поток быстрого солнечного ветра из наблюдающейся дыры, в котором будет находиться после этого не менее 5 суток (дыра, как уже сказано, одна из крупнейших), то есть до середины будущей недели».

Прогноз магнитных бурь на 5, 6, 7 ноября 2026 года. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ожидается ли магнитная буря в Москве 7 ноября? Главный пик приходится на ночь субботы, с 6 на 7 ноября. С полуночи до 03:00 мск Kp может составить около 4,7, а с 03:00 до 06:00 достигнуть Kp 5, порога слабой магнитной бури G1. После этого прогнозируется снижение: с 06:00 до 09:00 примерно до Kp 3,7, затем до конца дня около Kp 3,3. Вероятность магнитной бури 7 ноября достигает 56%. Активным возмущениям отводится 20%, спокойной обстановке 24%.

Закончится ли всё одной магнитной бурей?

По оценке учёных из ИКИ РАН, Земля может оставаться в потоке не менее пяти суток. Это не означает непрерывную бурю на протяжении всего периода. Учёные допускают как несколько дней геоштормов, так и отдельные эпизоды возмущений. Предварительный срок полной стабилизации они относят к 13–14 ноября, но дальнейший сценарий зависит от фактических параметров плазмы. На ближайшие трое суток самый напряжённый интервал в расчёте приходится на ночь 7 ноября. Время прихода потока и сила реакции магнитосферы ещё могут измениться, поэтому перед выходными стоит проверить обновления.

Life.ru напоминает, что делать в магнитную бурю метеозависимым. Если вы опасаетесь плохого самочувствия — не пропускайте еду, пейте достаточно воды и делайте перерывы в работе за экраном. Голод, обезвоживание и зрительное напряжение сами по себе могут провоцировать головную боль. Повторяющиеся боли стоит обсудить с врачом. Внезапная необычайно сильная боль, нарушение речи или слабость в руке либо ноге требуют срочной медицинской помощи. Ждать окончания магнитной бури при таких симптомах нельзя. Предварительный прогноз на остальные даты месяца собран в нашем календаре магнитных бурь на ноябрь 2026. По мере приближения выбранного дня его нужно уточнять по свежим трёхдневным расчётам.

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Авторы Карина Морозова