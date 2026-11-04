Москва может ненадолго покрыться снегом уже утром в четверг, 5 ноября. По предварительным расчётам, в столице сформируется временный снежный покров высотой до одного сантиметра. Правда, к середине дня он, скорее всего, полностью растает. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS).

Наиболее вероятное время появления снега — с 08:00 до 12:00. В эти часы температура воздуха опустится до минус одного — плюс одного градуса, а через город пройдёт фронт осадков.

В первой половине дня прогнозируется от одного до двух миллиметров осадков. При этом часть из них может выпасть в виде чистого снега без примеси дождя, благодаря чему газоны и другие поверхности ненадолго побелеют.

Однако уже после полудня температура начнёт повышаться. К 15:00 воздух прогреется до плюс четырёх — пяти градусов, поэтому выпавший снег, по предварительным оценкам, растает.

Новое похолодание ожидается в выходные, 7 и 8 ноября. Утром столбики термометров могут опускаться до минус двух градусов и ниже. При этом вероятность осадков в эти дни пока оценивается неоднозначно.

Когда снова ждать снег после кратковременного ноябрьского похолодания, читайте в прогнозе на 12 ноября.