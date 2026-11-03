До первого снегопада водителям стоит устранить неисправности тормозной системы и электронных помощников ABS и ESP. Эти работы автоэксперт Алексей Чугаев в беседе с Life.ru назвал приоритетными: по его словам, неполадки на заснеженной дороге могут обернуться дорогим ремонтом.

Прежде всего, это неисправности тормозной системы и всяких электронных помощников: АБС, ЕСП. Именно они отвечают за торможение, управляемость и распределение усилий на колесах. Это нужно устранить в первую очередь Алексей Чугаев Автоэксперт

Чугаев считает тормоза и связанные с ними электронные системы наиболее актуальным направлением проверки перед зимней эксплуатацией. Следить необходимо и за рулевым управлением. Хотя в контексте подготовки к снегопадам эксперт поставил его проверку после тормозов, неисправности рулевого требуют устранения независимо от сезона.

В число приоритетов специалист также включил внешние осветительные приборы. Противотуманные фары, по его мнению, желательно иметь прежде всего в регионах, где регулярно бывают сильные снегопады. Для северных территорий Чугаев отдельно выделил исправность отопительной системы автомобиля.

Если подготовить машину нужно за вечер, эксперт советует прежде всего заменить летние шины на зимние. Для некоторых регионов, по его словам, актуальна шипованная резина. В Московском регионе Чугаев допускает использование «липучки»: свою оценку он объяснил уборкой дорог и меньшим количеством снега по сравнению с северными районами.

«Главное, чтобы резина соответствовала сезону», — сказал автоэксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, когда пора менять летнюю резину на зимнюю. В Минтрансе рекомендовали ориентироваться на устойчивое похолодание до плюс 5–7 градусов и регулярные заморозки. При низкой температуре летние покрышки теряют эластичность, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.