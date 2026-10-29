Не ждите 1 декабря: Минтранс объяснил, когда пора переобувать машину к зиме

Российским автомобилистам рекомендовали менять летнюю резину на зимнюю при устойчивом похолодании до плюс 5–7 градусов и появлении регулярных заморозков. При этом по закону эксплуатация летних шин запрещена с декабря по февраль, напомнили в Министерстве транспорта РФ.

В Минтрансе подчеркнули, что ждать наступления календарной зимы необязательно. Если температура воздуха стабильно снижается, а по ночам начинаются заморозки, автомобиль лучше подготовить к холодам заранее. Причина связана с особенностями летних покрышек. При низких температурах резиновая смесь теряет эластичность и становится жёстче. Из-за этого ухудшается сцепление колёс с дорогой, а тормозной путь автомобиля увеличивается.

«Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твёрдой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление и увеличивает тормозной путь», — пояснили в ведомстве.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», в декабре, январе и феврале на легковых автомобилях должны быть установлены зимние шины. Они могут быть как шипованными, так и нешипованными.

При этом покрышки должны иметь предусмотренную техническим регламентом зимнюю маркировку, включая обозначения M+S, M S или M&S. Зимние шины необходимо устанавливать на все колёса автомобиля. Водителям также стоит учитывать климатические особенности своего региона. Если заморозки наступают раньше декабря, ориентироваться исключительно на установленный законом срок небезопасно.

Ранее руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов предупредил московских автомобилистов о приближающемся похолодании. По его прогнозу от 26 октября, среднесуточная температура в столице может устойчиво опуститься ниже плюс пяти градусов уже 1–3 ноября, а 6–8 ноября ожидается мокрый снег. Автоэксперт Алексей Чугаев посоветовал заранее проверить состояние зимних покрышек и не откладывать запись на шиномонтаж.