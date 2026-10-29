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Опубликовано 29 октября, 17:39

Не ждите 1 декабря: Минтранс объяснил, когда пора переобувать машину к зиме

Минтранс: Менять летнюю резину на зимнюю нужно при +7 градусах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российским автомобилистам рекомендовали менять летнюю резину на зимнюю при устойчивом похолодании до плюс 5–7 градусов и появлении регулярных заморозков. При этом по закону эксплуатация летних шин запрещена с декабря по февраль, напомнили в Министерстве транспорта РФ.

В Минтрансе подчеркнули, что ждать наступления календарной зимы необязательно. Если температура воздуха стабильно снижается, а по ночам начинаются заморозки, автомобиль лучше подготовить к холодам заранее. Причина связана с особенностями летних покрышек. При низких температурах резиновая смесь теряет эластичность и становится жёстче. Из-за этого ухудшается сцепление колёс с дорогой, а тормозной путь автомобиля увеличивается.

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«Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твёрдой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление и увеличивает тормозной путь», — пояснили в ведомстве.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», в декабре, январе и феврале на легковых автомобилях должны быть установлены зимние шины. Они могут быть как шипованными, так и нешипованными.

При этом покрышки должны иметь предусмотренную техническим регламентом зимнюю маркировку, включая обозначения M+S, M S или M&S. Зимние шины необходимо устанавливать на все колёса автомобиля. Водителям также стоит учитывать климатические особенности своего региона. Если заморозки наступают раньше декабря, ориентироваться исключительно на установленный законом срок небезопасно.

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Ранее руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов предупредил московских автомобилистов о приближающемся похолодании. По его прогнозу от 26 октября, среднесуточная температура в столице может устойчиво опуститься ниже плюс пяти градусов уже 1–3 ноября, а 6–8 ноября ожидается мокрый снег. Автоэксперт Алексей Чугаев посоветовал заранее проверить состояние зимних покрышек и не откладывать запись на шиномонтаж.

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Анастасия Никонорова
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