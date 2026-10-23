Даже 4 мм уже нарушение: Водителям объяснили, когда за зимнюю резину грозит штраф

Российские автомобилисты рискуют получить штраф в 500 рублей за слишком изношенные зимние шины. На заснеженной или обледеневшей дороге глубина протектора должна превышать 4 мм. В противном случае водителю грозит административное наказание, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев.

По словам депутата, за нарушение предусмотрено не только денежное взыскание, но и предупреждение. При этом требование распространяется на зимние покрышки с соответствующей маркировкой, включая M+S, M&S и знак горной вершины со снежинкой.

Опасность изношенной резины не ограничивается штрафом. Как пояснил Григорьев, стёртый протектор хуже справляется с отводом воды и снежной каши, из-за чего автомобиль теряет сцепление с дорогой. Особенно опасно это на скользком покрытии, где возрастает риск потери управления.

Соответствующие ограничения уже закреплены в перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Ответственность установлена частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Таким образом, речь идёт о действующих требованиях, а не о введении нового штрафа.

Парламентарий призвал водителей не откладывать проверку покрышек до первых снегопадов. Перед зимним сезоном важно оценить состояние протектора и своевременно заменить изношенную резину.